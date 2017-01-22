В погранслужбе ФСБ рассказали о провокациях ВМС Украины в Черном море

«Требует серьезного внимания и то, что сохраняются реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности в Черном море. Так, в прошлом году 31 марта одно из судов военно-морских сил Украины совершило провокационные действия — открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке “Таврида”, расположенной в Черном море», — сказал Медведев.

Он пояснил, что эта буровая — собственность крымского государственного предприятия «Черноморнефтегаз».