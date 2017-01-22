В погранслужбе ФСБ рассказали о провокациях ВМС Украины в Черном море

«Требует серьезного внимания и то, что сохраняются реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности в Черном море. Так, в прошлом году 31 марта одно из судов военно-морских сил Украины совершило провокационные действия — открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке “Таврида”, расположенной в Черном море», — сказал Медведев.
Он пояснил, что эта буровая — собственность крымского государственного предприятия «Черноморнефтегаз».
Совместными действиями спецслужб и Черноморского флота инцидент был локализован. Фрегат "Гетман Сагайдачный" и водолазное судно "Почаев", с борта которого вели обстрел, выдворены из района расположения буровой установки.
Геннадий МедведевЗаместитель руководителя пограничной службы ФСБ РФ
Ранее крымские власти сообщали о провокациях Украины в отношении российского «Черноморнефтегаза». Так, в декабре прошлого года корабли погранслужбы и ВМС Украины пытались вмешаться в работу буровых установок компании, после чего для их защиты был направлен российский сторожевой корабль.
До воссоединения Крыма с Россией «Черноморнефтегаз» принадлежал украинскому «Нафтогазу». Решением Госсовета Крыма имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» было национализировано.
«Нафтогаз Украины» и его дочерние компании ранее инициировали арбитражное разбирательство против России по активам в Крыму на сумму 2,6 миллиарда долларов.
P.S. Кстати с 1 июля по 1 августа 2016 отдыхал в Евпатории и не одного угнетённого крымчанина (вне зависимости от национальности) не видел.