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22:48 (мск), источник: РИА Новости

В погранслужбе ФСБ рассказали о провокациях ВМС Украины в Черном море

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Действия ВМС Украины в Черном море являются провокационными и создают реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности России, но российские спецслужбы совместно с ВМФ России пресекают их, сообщил в интервью «Российской газете», выходящей в понедельник, заместитель руководителя пограничной службы ФСБ РФ адмирал Геннадий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Требует серьезного внимания и то, что сохраняются реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности в Черном море. Так, в прошлом году 31 марта одно из судов военно-морских сил Украины совершило провокационные действия — открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке “Таврида”, расположенной в Черном море», — сказал Медведев.

Он пояснил, что эта буровая — собственность крымского государственного предприятия «Черноморнефтегаз».

Совместными действиями спецслужб и Черноморского флота инцидент был локализован. Фрегат "Гетман Сагайдачный" и водолазное судно "Почаев", с борта которого вели обстрел, выдворены из района расположения буровой установки.
Геннадий МедведевЗаместитель руководителя пограничной службы ФСБ РФ
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Ранее крымские власти сообщали о провокациях Украины в отношении российского «Черноморнефтегаза». Так, в декабре прошлого года корабли погранслужбы и ВМС Украины пытались вмешаться в работу буровых установок компании, после чего для их защиты был направлен российский сторожевой корабль.

До воссоединения Крыма с Россией «Черноморнефтегаз» принадлежал украинскому «Нафтогазу». Решением Госсовета Крыма имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» было национализировано.

«Нафтогаз Украины» и его дочерние компании ранее инициировали арбитражное разбирательство против России по активам в Крыму на сумму 2,6 миллиарда долларов.

Комментарии
2
Андрей Хромов
Это они в счет будущего тявкают бабла то нет и с новой администрацией в белом доме не предвидится , но пропищать то надо
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Хан Югры
Сейчас АБ нам расскажет про угнетённых крымских татарах, которых храбрые моряки ВМС Украины пытались спасти от кровавого Путина :)))
P.S. Кстати с 1 июля по 1 августа 2016 отдыхал в Евпатории и не одного угнетённого крымчанина (вне зависимости от национальности) не видел.
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