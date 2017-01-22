WikiLeaks попросила прислать ей налоговую декларацию Трампа

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Москва. 22 января. INTERFAX.RU — Организация WikiLeaks в воскресенье обратилась к своим подписчикам в твиттере, призвав их поделиться налоговой декларацией президента США Дональда Трампа, если у кого-то из них есть доступ к документу. «Советник Трампа Келлиэнн Конуэй сегодня сказала, что Трамп не будет публиковать свою налоговую декларацию. Отправьте ее нам, чтобы мы это сделали», — говорится в посте.

Ранее представитель президента США заявила, что Белый дом не станет рассматривать петицию, размещенную на сайте We the People, несмотря на то, что она набрала уже больше 200 тысяч подписей. Конуэй заявила, что «людям нет дела» до этой информации, раз они проголосовали за Трампа. Гораздо важнее, как будут выглядеть собственные декларации американцев при новом президенте, подчеркнула она. Петиция о публикации налоговой декларации была одной из первых после инаугурации Трампа.

"Беспрецедентные экономические конфликты этой администрации должны быть прозрачны для американского народа, включая любые документы, которые могут выявить иностранное влияние и экономическую заинтересованность", - говорится в ней.

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