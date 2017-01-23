Le Monde: Фийон призвал к восстановлению отношений с Россией

Источник: РИА "Новости"

БЕРЛИН/ПАРИЖ, 22 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков, Сергей Щербаков/. Россию нельзя сломать экономическими санкциями, считает лидер французской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон.

"Наивно было полагать, что российский народ можно сломать экономическими санкциями, - заявил Фийон в опубликованном интервью газете Le Monde. - Кто может захотеть конфликта с Россией? Нужно восстанавливать наши отношения".

Читайте также Олланд дал наставления своим преемникам по поводу России

Французский политик, являющийся кандидатом «Республиканцев» на президентских выборах, выступил за «новое экономическое партнерство с Россией», а также предложил «провести конференцию Европа-Россия по вопросу новых условий безопасности» на европейском пространстве. Фийон назвал безответственными тех, кто призывал к вступлению Украины и Грузии в НАТО. «Всегда ли Запад был надежным партнером? Разве он не обманул Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС? — отметил Фийон, отвечая на вопрос французского издания о его видении отношений с Россией. — Вдобавок я бы хотел напомнить о безответственных высказываниях тех, кто хотел вступления Грузии и Украины в НАТО. Надо просто признать, что ни Украина, ни Грузия не могут вступить в ЕС и в НАТО».

Зачем нам нужно было развертывать противоракетную оборону у российской границы? Мы допустили много ошибок. Франсуа Фийон Лидер французской партии "Республиканцы"

Отношения с США Фийон считает необходимым создание оборонного альянса между Парижем и Берлином после прихода к власти в США Дональда Трампа. Такое мнение он высказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, выдержки из которого были опубликованы в воскресенье.

По его словам, военный союз должен иметь в том числе фонд для финансирования операций за рубежом. «Мы не обязаны мириться с американскими правилами игры», — подчеркнул французский политик, который 23 января проведет в Берлине переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, министром финансов Вольфгангом Шойбле и главой Минобороны Германии Урсулой фон дер Ляйнен. По оценкам кандидата в президенты от крупнейшей оппозиционной партии «Республиканцы», в настоящий момент отношения между Францией и Германией носят неудовлетворительный характер.

Партнерство никогда не было таким пустым и слабым как сегодня. Франсуа Фийон Лидер французской партии "Республиканцы"

В то же время он отметил, что ЕС находится в «очень плохом состоянии», в том числе из-за того, что в содружестве «нет солидного противовеса сильной Германии». Как считает политик, Brexit может оказаться для Евросоюза «убийственным», если проект единой Европы не получится вернуть к жизни. Урегулирование в Сирии Фийон убежден, что Россия стремится искоренить террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

"Россия пытается не допустить прихода боевиков ИГ к власти в Дамаске, - заявил Фийон. - Большая часть западной политической элиты этого просто не понимает". Франсуа Фийон Лидер французской партии "Республиканцы"

Читайте также Ле Пен призвала Евросоюз отказаться от евро и вернуться к экю

По мнению французского политика, со стороны Парижа и других европейских столиц «было грубой ошибкой требовать ухода (президента Сирии) Башара Асада в качестве предварительного условия для начала мирного процесса».

В результате европейские страны оказались на обочине процесса урегулирования в Сирии, а их место заняли Россия, Иран и Турция. Франсуа Фийон Лидер французской партии "Республиканцы"