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22:46 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь может вступить в ВТО до конца года — Улахович

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может вступить во Всемирную торговую организацию до конца года. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Всегда неблагодарное дело называть сроки, но я не исключаю, что до конца этого года. Очень скоро состоится очередной раунд переговоров, я думаю, после этого мы более точно сможем говорить о сроках», — сказал Владимир Улахович.

«Мы во многом уже работаем по принципам ВТО, потому что Евразийский экономический союз построен на тех же принципах. Единственное, что мы должны сделать — это принять все переходные меры по защите наших финансовых институтов, сельхозпроизводителей, как это делается во всех странах, которые входят в ВТО. А по большому счету мы работаем на принципах ВТО», — констатировал глава БелТПП.

По его мнению, больших барьеров для вступления страны в ВТО сейчас не существует. «При нашем желании мы очень быстро станем членами ВТО», — резюмировал он.

Делегация во главе с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Евдоченко примет участие в раунде переговоров по присоединению Беларуси к ВТО 23—26 января. Помимо этого, запланировано проведение двусторонних переговоров с более чем 10 странами — членами организации.

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