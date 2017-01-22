Беларусь может вступить в ВТО до конца года — Улахович

«Всегда неблагодарное дело называть сроки, но я не исключаю, что до конца этого года. Очень скоро состоится очередной раунд переговоров, я думаю, после этого мы более точно сможем говорить о сроках», — сказал Владимир Улахович.

«Мы во многом уже работаем по принципам ВТО, потому что Евразийский экономический союз построен на тех же принципах. Единственное, что мы должны сделать — это принять все переходные меры по защите наших финансовых институтов, сельхозпроизводителей, как это делается во всех странах, которые входят в ВТО. А по большому счету мы работаем на принципах ВТО», — констатировал глава БелТПП.

По его мнению, больших барьеров для вступления страны в ВТО сейчас не существует. «При нашем желании мы очень быстро станем членами ВТО», — резюмировал он.