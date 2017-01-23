CNN: хакеры разместили фальшивку об атаке РФ на США в твиттер-аккаунте NYT

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская газета The New York Times расследует хакерский взлом одного из аккаунтов этого издания в сервисе микроблогов Twitter, в результате чего неизвестным злоумышленникам удалось разместить в нем ложное сообщение о ракетном ударе, который Россия якобы намеревается нанести по США. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN.

По ее данным, взлому подверглась не основная страница газеты в Twitter, а дополнительный аккаунт, где обычно размещаются ссылки на различные видеосюжеты, подготовленные изданием. Всего у него насчитывается около 260 тыс. подписчиков.

В твиттере Трампа по ошибке разместили фото с инаугурации Обамы

По сведению газеты The New York Daily News, злоумышленники разместили на странице ложное сообщение, согласно которому российское руководство якобы заявило, что «Россия будет атаковать Соединенные Штаты с помощью ракет». Данный «твит» был удален вскоре после публикации.

После этого на той же странице появилось еще несколько сообщений, содержавших послания от хакерской группировки OurMine, которая известна своими взломами популярных аккаунтов в различных соцсетях.

Впоследствии представители The New York Times разместили сообщение, в котором заявили, что расследуют случившееся.

«Мы удалили серию «твитов», которые были ранее опубликованы с этого аккаунта без нашего разрешения, — говорится в заявлении. — Мы проводим расследование ситуации.