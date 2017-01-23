Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ
Москва. 23 января. INTERFAX.RU —
Москва. 23 января. INTERFAX.RU —
Как рассказал Шумер, инициативу поддерживает целая группа сенаторов, в том числе и республиканцы, в частности, Джон Маккейн и Линдси Грэм.
Отменив санкции, мы тем самым скажем России: “Продолжайте, вмешивайтесь в наши выборы и делайте другие плохие вещи”. То же самое это будет означать для Китая и Ирана. Это будет ужасно.
В связи с этим он предлагает, чтобы любое решение, касающееся отмены или ослабления санкций, должно было получить одобрение конгрессменов.
«Отмена санкций, которые введены против России