Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ

Как рассказал Шумер, инициативу поддерживает целая группа сенаторов, в том числе и республиканцы, в частности, Джон Маккейн и Линдси Грэм.

Отменив санкции, мы тем самым скажем России: “Продолжайте, вмешивайтесь в наши выборы и делайте другие плохие вещи”. То же самое это будет означать для Китая и Ирана. Это будет ужасно.

В связи с этим он предлагает, чтобы любое решение, касающееся отмены или ослабления санкций, должно было получить одобрение конгрессменов.