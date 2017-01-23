ОНФ Приморья разоблачило махинации с закупками для пожарных

Органы прокуратуры подтвердили факт сомнительной закупки для нужд пожарной части Пограничного района. Напомним, выявили его эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

В рамках мониторинга закупок для государственных и муниципальных нужд активисты ОНФ выявили нарушения при проведении электронного аукциона на поставку горюче-смазочных материалов для КГКУ «51-я Пожарная часть противопожарной службы Приморского края по охране Пограничного района».

Как сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Алексей Тимченко, эксперты фронта установили, что при объявлении аукциона на закупку был допущен ряд нарушений. Эксперты направили обращение в управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю и в прокуратуру.

Прокурорской проверкой подтверждены нарушения закона при закупке: в нарушение закона дата аукциона определена до истечения двух месяцев с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

Также документацией об открытом аукционе в электронной форме не установлено требование к участнику закупки об отсутствии статуса офшорной компании. В конкурсных условиях его организатором не были определены параметры эквивалентности поставляемого товара.

Также при организации закупки документация не содержала инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, которая должна являться составной частью документации об электронном аукционе и должна определять правила указания соответствующих показателей товара в заявке.

В региональном штабе ОНФ сообщили, что по результатам прокурорской проверки директору казенного учреждения внесено представление об устранении нарушений, должностное лицо привлечено к ответственности. Также сейчас надзорным органом решается вопрос о возбуждении дела по статье КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«Мы продолжаем следить за ситуацией в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд в Приморском крае, ведем мониторинг в рамках повестки проекта ОНФ “За честные закупки” и будем продолжать оперативно реагировать на возможные нарушения. Позиция регионального отделения Народного фронта принципиальная: закупки должны осуществляться в четком соответствии букве закона, бюджетные средства должны тратиться максимально прозрачно и с максимальной пользой для общества», — подчеркнул Тимченко.