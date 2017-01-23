ОНФ Приморья разоблачило махинации с закупками для пожарных
Прокуратура подтвердила выявленные ОНФ в Приморье нарушения при закупках для нужд пожарных, сообщает ИА Дейта.
Прокуратура подтвердила выявленные ОНФ в Приморье нарушения при закупках для нужд пожарных, сообщает ИА Дейта.
Органы прокуратуры подтвердили факт сомнительной закупки для нужд пожарной части Пограничного района. Напомним, выявили его эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта.
В рамках мониторинга закупок для государственных и муниципальных нужд активисты ОНФ выявили нарушения при проведении электронного аукциона на поставку
Как сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Алексей Тимченко, эксперты фронта установили, что при объявлении аукциона на закупку был допущен ряд нарушений. Эксперты направили обращение в управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю и в прокуратуру.
Прокурорской проверкой подтверждены нарушения закона при закупке: в нарушение закона дата аукциона определена до истечения двух месяцев с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.
Также документацией об открытом аукционе в электронной форме не установлено требование к участнику закупки об отсутствии статуса офшорной компании. В конкурсных условиях его организатором не были определены параметры эквивалентности поставляемого товара.
Также при организации закупки документация не содержала инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, которая должна являться составной частью документации об электронном аукционе и должна определять правила указания соответствующих показателей товара в заявке.
В региональном штабе ОНФ сообщили, что по результатам прокурорской проверки директору казенного учреждения внесено представление об устранении нарушений, должностное лицо привлечено к ответственности. Также сейчас надзорным органом решается вопрос о возбуждении дела по статье КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
«Мы продолжаем следить за ситуацией в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд в Приморском крае, ведем мониторинг в рамках повестки проекта ОНФ “За честные закупки” и будем продолжать оперативно реагировать на возможные нарушения. Позиция регионального отделения Народного фронта принципиальная: закупки должны осуществляться в четком соответствии букве закона, бюджетные средства должны тратиться максимально прозрачно и с максимальной пользой для общества», — подчеркнул Тимченко.