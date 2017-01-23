Шпорт и Луговской выбыли из состава высших органов власти «Единой России»
По итогам партийного съезда Хабаровский край там остался представлять только ректор ТОГУ Сергей Иванченко.
По итогам партийного съезда Хабаровский край там остался представлять только ректор ТОГУ Сергей Иванченко.
Хабаровск, 23 января, AmurMedia.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и секретарь регполитсовета «Единой России» Сергей Луговской выбыли из состава Высшего и Генерального советов партии. Из представителей Хабаровского края свое место в высших органах партийной власти удержал лишь ректор ТОГУ Сергей Иванченко, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Согласно спискам, опубликованным на сайте «Единой России», два главных единоросса края губернатор Вячеслав Шпорт и секретарь регполитсовета ЕР Сергей Луговской потеряли свои места в составе Высшего и Генерального советов партии.
Членом политсовета «Единой России» Вячеслав Шпорт являлся с 2000 года. В 2013 году решением XIV партийного съезда он был выведен из состава Генсовета ЕР и введен в состав Высшего совета партии.
Секретарь регполитсовета ЕР Сергей Луговской членом Генсовета ЕР стал год назад, в феврале 2016 года.
Своего места в Генсовете ЕР также лишился
Единственный из единороссов Хабаровского края, кто остался в составе высших партийных органов ЕР, это ректор ТОГУ Сергей Иванченко.