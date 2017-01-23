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04:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Шпорт и Луговской выбыли из состава высших органов власти «Единой России»

По итогам партийного съезда Хабаровский край там остался представлять только ректор ТОГУ Сергей Иванченко.

Источник: khabkrai.ru

Хабаровск, 23 января, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и секретарь регполитсовета «Единой России» Сергей Луговской выбыли из состава Высшего и Генерального советов партии. Из представителей Хабаровского края свое место в высших органах партийной власти удержал лишь ректор ТОГУ Сергей Иванченко, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Согласно спискам, опубликованным на сайте «Единой России», два главных единоросса края губернатор Вячеслав Шпорт и секретарь регполитсовета ЕР Сергей Луговской потеряли свои места в составе Высшего и Генерального советов партии.

Членом политсовета «Единой России» Вячеслав Шпорт являлся с 2000 года. В 2013 году решением XIV партийного съезда он был выведен из состава Генсовета ЕР и введен в состав Высшего совета партии.

Секретарь регполитсовета ЕР Сергей Луговской членом Генсовета ЕР стал год назад, в феврале 2016 года.

Своего места в Генсовете ЕР также лишился бизнес-омбудсмен Олег Герасимов, утвержденный решением съезда в 2013 году.

Единственный из единороссов Хабаровского края, кто остался в составе высших партийных органов ЕР, это ректор ТОГУ Сергей Иванченко.

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