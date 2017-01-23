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06:42 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: контрразведка США провела расследование «контактов» Флинна с Россией

Особое внимание спецслужб привлек разговор советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна и российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка, пишет Wall Street Journal.

Источник: Фотобанк Лори

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Американская контрразведка провела расследование «контактов» между советником по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майклом Флинном и представителями России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее в СМИ появилась информация о разговоре Флинна с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Ряд американских политиков выразили опасения в связи с тем, что Флинн и Кисляк связывались по телефону и, в частности, обсуждали санкции США против Москвы.

Российское посольство комментировать контакты с командой Трампа отказалось.

Как пишет издание, сейчас точно неизвестно, когда контрразведка начала проверку, выявила ли она «разоблачающие улики» и продолжается ли расследование до сих пор.

По данным газеты, спецслужбы намерены выяснить обстоятельства «контактов» Флинна с представителями России, а также то, были ли они противозаконными.

Отмечается, что предметом расследования стал не только разговор Флинна с Сергеем Кисляком, но и более ранние контакты советника Трампа с представителями России.
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В воскресенье представитель администрации президента США Сара Сандерс заявила, что в Белом Доме «совершенно не осведомлены о каком-либо расследовании или даже основаниях для такого расследования».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее отметил, что МИД не комментирует ежедневные рабочие контакты с коллегами из США или других стран.

По его словам, в Вашингтоне спекулятивно обыгрывают тему контактов Москвы с командой Дональда Трампа и запугивают себя «российской угрозой».

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