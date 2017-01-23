СМИ: контрразведка США провела расследование «контактов» Флинна с Россией

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Американская контрразведка провела расследование «контактов» между советником по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майклом Флинном и представителями России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее в СМИ появилась информация о разговоре Флинна с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Ряд американских политиков выразили опасения в связи с тем, что Флинн и Кисляк связывались по телефону и, в частности, обсуждали санкции США против Москвы.

Российское посольство комментировать контакты с командой Трампа отказалось.

Как пишет издание, сейчас точно неизвестно, когда контрразведка начала проверку, выявила ли она «разоблачающие улики» и продолжается ли расследование до сих пор.

По данным газеты, спецслужбы намерены выяснить обстоятельства «контактов» Флинна с представителями России, а также то, были ли они противозаконными.