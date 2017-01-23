Досрочные выборы депутатов в поселке Ванино Хабаровского края признаны состоявшимися

Хабаровск, 23 января, AmurMedia.

В поселке Ванино Хабаровского края прошли досрочные выборы в Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино» четвертого созыва. Большинство мандатов сохранила за собой «Единая Россия», сообщает ИА AmurMedia.

В воскресенье, 22 января, в поселке Ванино состоялись досрочные выборы депутатов городского Совета. Выборы признаны состоявшимися. По имеющейся информации, замещалось 15 депутатских мандатов. Из них 12 получили выдвиженцы от партии «Единая Россия».

Заметим, что ванинский совет депутатов обновился практически полностью. Из старого состава осталось только два кандидата.