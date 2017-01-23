Рустам Минниханов вновь вошел в состав Высшего совета «Единой России»
Членами Генерального совета партии избраны Фарид Мухаметшин, Ильсур Метшин, Айрат Хайруллин, Ильдар Гильмутдинов и Александр Сидякин.
Членами Генерального совета партии избраны Фарид Мухаметшин, Ильсур Метшин, Айрат Хайруллин, Ильдар Гильмутдинов и Александр Сидякин.
(Казань, 22 января, «Татар-информ»). На проходящем в Москве XVI партийном съезде «Единой России» завершились выборы членов Высшего совета и Генерального совета партии «Единая Россия».
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Членами Генерального совета стали Председатель Государственного Совета РТ, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин, депутаты Государственной Думы ФС РФ от Татарстана Айрат Хайруллин, Ильдар Гильмутдинов и Александр Сидякин.