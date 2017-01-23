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09:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов вновь вошел в состав Высшего совета «Единой России»

Членами Генерального совета партии избраны Фарид Мухаметшин, Ильсур Метшин, Айрат Хайруллин, Ильдар Гильмутдинов и Александр Сидякин.

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). На проходящем в Москве XVI партийном съезде «Единой России» завершились выборы членов Высшего совета и Генерального совета партии «Единая Россия».

Как сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения ВПП «ЕР», Президент Татарстана Рустам Минниханов вновь избран членом Высшего совета партии.

Членами Генерального совета стали Председатель Государственного Совета РТ, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин, депутаты Государственной Думы ФС РФ от Татарстана Айрат Хайруллин, Ильдар Гильмутдинов и Александр Сидякин.

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