Александр Гаськов добавит огня по округу № 11 на довыборах в ЗС Приангарья

Главного врача Братской городской больницы № 2 Александра Гаськова выдвинула партия «Справедливая Россия» для участия в дополнительных выборах в Заксобрание области по 11 округу. Решение было принято 21 января на партконференции, сообщила секретарь бюро совета регионального отделения партии СР Лариса Егорова корр. ИА IrkutskMedia.

«Президиум центрального совета утвердил 18 явнаря кандидатуру Александра Гаськова, предложенную иркутским региональным отделением. И на партийной конференции регионального отделения партии 21 января мы за нее проголосовали. Александр Гаськов уже был депутатом ЗС и имеет опыт, и у него хорошие шансы», — сообщила Лариса Егорова.

Лариса Егорова заметила, что предстоящие выборы не будут кардинально отличаться от кампаний, которые проходили ранее, а исход выборов, будет связан с наличием средств за спиной кандидатов. Но тем не менее примеры, когда выигрывают не фавориты есть и об этом забывать нельзя.

Ранее «Справедливая Россия» выдвинула кандидатом на довыборы по округу № 3 ветерана боевых действий, пенсионера МВД Михаила Труфанова.