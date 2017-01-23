Упразднено министерство информационного развития и связи Пермского края

Как сообщается в подписанном указе, «в целях формирования эффективной структуры исполнительных органов государственной власти Пермского края» весь функционал упраздненного министерства переходит к министерству транспорта, которое после реорганизации будет называться министерством транспорта и связи.

Глава этого министерства пока не назначен.