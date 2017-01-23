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07:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Упразднено министерство информационного развития и связи Пермского края

Губернатор Виктор Басаргин упразднил краевое министерство информационного развития и связи.

Источник: Reuters

Как сообщается в подписанном указе, «в целях формирования эффективной структуры исполнительных органов государственной власти Пермского края» весь функционал упраздненного министерства переходит к министерству транспорта, которое после реорганизации будет называться министерством транспорта и связи.

Глава этого министерства пока не назначен.

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