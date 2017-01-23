Тука жестко раскритиковал законопроект о блокаде Донбасса
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука резко раскритиковал политиков, выступающих за полную блокаду неподконтрольных территорий Донбасса.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука резко раскритиковал политиков, выступающих за полную блокаду неподконтрольных территорий Донбасса.
«Когда я слышу от господина Березюка утверждение о том, что оккупированная территория — это гангрена, которую необходимо отрезать. У меня только один ответ. Это у вас в голове гангрена, которую необходимо вырезать. Невозможно на таких основах строить единую Украину, которую 25 лет разрывали на куски», — сказал Тука эфире канала «Громадське ТВ».
Тука убежден, если разорвать связи с Донецком и Луганском, реинтегрировать эти территории никогда не удастся. А если Киев официально перестанет поставлять воду в «ЛНР», мировое сообщество может обвинить Украину в геноциде.
Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.
В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.
Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.