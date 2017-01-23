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09:06 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Тука жестко раскритиковал законопроект о блокаде Донбасса

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука резко раскритиковал политиков, выступающих за полную блокаду неподконтрольных территорий Донбасса.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Когда я слышу от господина Березюка утверждение о том, что оккупированная территория — это гангрена, которую необходимо отрезать. У меня только один ответ. Это у вас в голове гангрена, которую необходимо вырезать. Невозможно на таких основах строить единую Украину, которую 25 лет разрывали на куски», — сказал Тука эфире канала «Громадське ТВ».

Тука убежден, если разорвать связи с Донецком и Луганском, реинтегрировать эти территории никогда не удастся. А если Киев официально перестанет поставлять воду в «ЛНР», мировое сообщество может обвинить Украину в геноциде.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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