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07:55 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибирские власти планируют новые меры соцподдержки из-за роста тарифов

В регионе отказались отменить решение о повышении тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля в среднем на 15%

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что региональное правительство планирует принять дополнительные меры социальной поддержки для новосибирцев в связи с ростом тарифов ЖКХ. Об этом глава области рассказал на встрече с редакцией «Континент Сибирь».

Владимир Городецкий отметил, что предварительно было решено, в первую очередь, защитить от роста тарифов тех граждан, которые уже получают льготу по коммунальным платежам до 100%. Для этой группы оплата не вырастет — причем перерасчет будет сделан сразу после вступления постановления в силу, дополнительных заявлений не потребуется. Также, рассматривается возможность предложить льготы и для других категорий населения. Городецкий уверяет, что при необходимости жители области смогут подать заявление на компенсацию до 50% возросшей части оплаты.

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Губернатор считает, что эти меры помогут поддержать людей в сложной ситуации и нейтрализуют негативный общественный настрой, вызванный повышением тарифов.

Вопрос о мерах поддержки должны обсудить сегодня, 23 января, на заседании правительства Новосибирской области. Планируется, что проект постановления «О предоставлении гражданам, проживающим на территории Новосибирской области, адресной социальной выплаты в связи с необходимостью ограничения роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2017 году» представит и.о. министра социального развития области Елена Бахарева.

Отметим, что в настоящее время новосибирцы готовятся ко второму митингу против роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске сразу на 15% с 1 июля 2017 года. Очередная акция протеста пройдет 28 января на площади Ленина. Тема митинга: «В поддержку позиции федеральных властей на ограничение тарифов ЖКХ четырьмя процентами. Против роста тарифов ЖКХ в Новосибирске».

Первый митинг против решения региональных властей поднять в среднем тарифы ЖКХ с 1 июля на 15% в областном центре, прошел 24 декабря. Людей не остановил не только запрет на проведение акции в центре города, но даже 30-ти градусный мороз.

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Участники первого митинга в резолюции обратились к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, сибирскому полпреду Сергею Меняйло, губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому, мэру Новосибирска Анатолию Локтю и председателю совета депутатов города Дмитрию Асанцеву с требованием отменить действующее постановление об индексации тарифов. Жители области выступили за повышение стоимости услуг ЖКХ не выше инфляции.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление, которым утвердил предложенные параметры роста. В соответствии с документом, увеличение на 14,9% для Новосибирска — это средний показатель: холодная вода подорожает на 20%, водоотведение — на 20,1%. По остальным муниципальным образованиям увеличение разное. Например, тариф на холодную воду в Болотном увеличится сразу на 55%.

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Ранее, в ноябре 2016 года, премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение о максимальном размере индексации оплаты коммунальных услуг. Для Новосибирской области в 2017 году тарифы ЖКХ должны были вырасти, согласно этому документу, на 4%.

Но новосибирские власти обосновали рост тарифов в среднем на 15% для Новосибирска сначала износом коммунальных сетей, а позже «проговорились», что этот процент еще должен компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций из-за слишком экономных новосибирцев — горожане стали меньше потреблять из-за чего организации теряют прибыль.

Обоснованность роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске решила проверить прокуратура Новосибирской области. Ситуацией заинтересовался Общероссийский народной фронт. ОНФ обратился в УФАС с просьбой также проверить обоснованность такого роста тарифов на коммунальные услуги.

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