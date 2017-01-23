Новосибирские власти планируют новые меры соцподдержки из-за роста тарифов
В регионе отказались отменить решение о повышении тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля в среднем на 15%
В регионе отказались отменить решение о повышении тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля в среднем на 15%
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что региональное правительство планирует принять дополнительные меры социальной поддержки для новосибирцев в связи с ростом тарифов ЖКХ. Об этом глава области рассказал на встрече с редакцией «Континент Сибирь».
Владимир Городецкий отметил, что предварительно было решено, в первую очередь, защитить от роста тарифов тех граждан, которые уже получают льготу по коммунальным платежам до 100%. Для этой группы оплата не вырастет — причем перерасчет будет сделан сразу после вступления постановления в силу, дополнительных заявлений не потребуется. Также, рассматривается возможность предложить льготы и для других категорий населения. Городецкий уверяет, что при необходимости жители области смогут подать заявление на компенсацию до 50% возросшей части оплаты.
Губернатор считает, что эти меры помогут поддержать людей в сложной ситуации и нейтрализуют негативный общественный настрой, вызванный повышением тарифов.
Вопрос о мерах поддержки должны обсудить сегодня, 23 января, на заседании правительства Новосибирской области. Планируется, что проект постановления «О предоставлении гражданам, проживающим на территории Новосибирской области, адресной социальной выплаты в связи с необходимостью ограничения роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2017 году» представит и.о. министра социального развития области Елена Бахарева.
Отметим, что в настоящее время новосибирцы готовятся ко второму митингу против роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске сразу на 15% с 1 июля 2017 года. Очередная акция протеста пройдет 28 января на площади Ленина. Тема митинга: «В поддержку позиции федеральных властей на ограничение тарифов ЖКХ четырьмя процентами. Против роста тарифов ЖКХ в Новосибирске».
Первый митинг против решения региональных властей поднять в среднем тарифы ЖКХ с 1 июля на 15% в областном центре, прошел 24 декабря. Людей не остановил не только запрет на проведение акции в центре города, но даже 30-ти градусный мороз.
Участники первого митинга в резолюции обратились к президенту России Владимиру Путину,
Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление, которым утвердил предложенные параметры роста. В соответствии с документом, увеличение на 14,9% для Новосибирска — это средний показатель: холодная вода подорожает на 20%, водоотведение — на 20,1%. По остальным муниципальным образованиям увеличение разное. Например, тариф на холодную воду в Болотном увеличится сразу на 55%.
Ранее, в ноябре 2016 года,
Но новосибирские власти обосновали рост тарифов в среднем на 15% для Новосибирска сначала износом коммунальных сетей, а позже «проговорились», что этот процент еще должен компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций
Обоснованность роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске решила проверить прокуратура Новосибирской области. Ситуацией заинтересовался Общероссийский народной фронт. ОНФ обратился в УФАС с просьбой также проверить обоснованность такого роста тарифов на коммунальные услуги.