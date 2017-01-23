Москвичи разработали изменения территориального планирования Омской области

Сейчас в регионе действует схема территориального планирования, утвержденная постановлением правительства Омской области от 19 августа 2009 года, которой определяются стратегические направления развития и перспективы освоения территории на ближайшие 25 лет. 1 августа прошлого года областной Минстрой заключил контракт со столичным ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», чтобы выполнить научно-исследовательскую работу о внесении изменений в схему.

Московская компания должна была привести областную схему в соответствие с федеральной, актуализировать планируемое размещение объектов регионального значения, разработать предложения и создать условия для повышения конкурентоспособности экономики региона и его инвестиционной привлекательности. Это предполагалось сделать за счет развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, строительства, торговли, науки, туризма. Вместе с тем должна быть обеспечена сохранность окружающей среды и культурное наследие.

Пресс-служба министерства строительства и ЖКК Омской области:

— Внесение изменений в схему обеспечит наличие в регионе актуального документа территориального планирования, который позволит стабильно и рационально развиваться Омской области.