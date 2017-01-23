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08:44 (мск), источник: Om1.ru

Москвичи разработали изменения территориального планирования Омской области

На данный момент проект находится на стадии согласования.

Источник: Om1.ru

Сейчас в регионе действует схема территориального планирования, утвержденная постановлением правительства Омской области от 19 августа 2009 года, которой определяются стратегические направления развития и перспективы освоения территории на ближайшие 25 лет. 1 августа прошлого года областной Минстрой заключил контракт со столичным ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», чтобы выполнить научно-исследовательскую работу о внесении изменений в схему.

Московская компания должна была привести областную схему в соответствие с федеральной, актуализировать планируемое размещение объектов регионального значения, разработать предложения и создать условия для повышения конкурентоспособности экономики региона и его инвестиционной привлекательности. Это предполагалось сделать за счет развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, строительства, торговли, науки, туризма. Вместе с тем должна быть обеспечена сохранность окружающей среды и культурное наследие.

Пресс-служба министерства строительства и ЖКК Омской области:

 — Внесение изменений в схему обеспечит наличие в регионе актуального документа территориального планирования, который позволит стабильно и рационально развиваться Омской области.

21 ноября 2016 года проект изменений был рассмотрен и одобрен на заседании научно-технического совета «Гипрогора», а сейчас находится в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования для согласования. Как уточнили в Минстрое, его утверждение ожидается в апреле 2017 года.

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