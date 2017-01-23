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09:09 (мск), источник: Kazinform

Казахстан не будет вовлечен в переговорный процесс по Сирии — Василенко

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко провел первую пресс-конференцию для журналистов перед началом международной встречи по сирийским переговорам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Встреча по сирийскому урегулированию пройдет по инициативе Президентов России и Турции, которая была всецело поддержана Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым. При этом важно иметь в виду, и это принципиальный момент, что Республика Казахстан предоставляет только площадку для межсирийских переговоров, не вовлекаясь в переговорный процесс», — отметил он.

По его словам, в переговорах в Астане примут участие представители правительства Сирии, вооруженной сирийской оппозиции, правительств России, Турции и Ирана, а также спецпредставитель Генсекретаря ООН по Сирии и посол США в РК.

«Главы всех делегации уже прибыли в Астану и готовятся к началу переговоров. Сами переговоры начнутся в 13.00 по времени Астаны в одном из залов президент-отеля “Риксос” и должны завершиться до конца дня 24 января», — проинформировал Роман Василенко.

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