Казахстан не будет вовлечен в переговорный процесс по Сирии — Василенко

«Встреча по сирийскому урегулированию пройдет по инициативе Президентов России и Турции, которая была всецело поддержана Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым. При этом важно иметь в виду, и это принципиальный момент, что Республика Казахстан предоставляет только площадку для межсирийских переговоров, не вовлекаясь в переговорный процесс», — отметил он.

По его словам, в переговорах в Астане примут участие представители правительства Сирии, вооруженной сирийской оппозиции, правительств России, Турции и Ирана, а также спецпредставитель Генсекретаря ООН по Сирии и посол США в РК.