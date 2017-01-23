Дубровский поддержал избрание Медведева на пост председателя «Единой России»

По словам главы региона, решение, принятое сегодня на съезде партии, не стало для него неожиданностью. «Мне кажется очень естественным (переизбрание Дмитрия Медведева на пост председателя партии. — Ред.) на следующий период. Он имеет опыт (партийной. — Ред.) работы, авторитет в обществе и в партии, и становится ее руководителем», — отметил он в разговоре с «ФедералПресс».

Борис Дубровский также отметил, что обновление во всех органах управления партии необходимо для того, «чтобы не было ощущения, что победа обеспечена только благодаря тому, что мы «Единая Россия». Как писал «ФедералПресс» ранее, в Москве состоялся второй день XVI съезда партии «Единая Россия», по итогам которого единороссы определились с новыми составами Высшего и Генерального советов партии, а также избрали нового лидера.