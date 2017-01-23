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09:42 (мск), источник: Вести Приморье

Самые успешные муниципалитеты определили в Приморье

В совокупности по всем четырем показателям в Приморье лидируют Хорольский район и Артемовский городской округ — более 70% жителей здесь довольны деятельностью органов местного самоуправления. Высокие рейтинги также у Михайловского, Пограничного, Чугуевского, Тернейского и Анучинского районов.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Приморье подвели итоги голосования в информационной системе «Голос25», с помощью которой в 2016 году жители края оценили эффективность работы глав муниципалитетов.

Итоги были озвучены на совещании, которое провел вице-губернатор Игорь Степаненко. В нем также приняли участие руководители профильных департаментов Администрации Приморья, депутаты Законодательного Собрания края и представители Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края».

Как отметил заместитель главы региона, система начала работать в Приморье в начале 2016 года и сразу же стала популярна у жителей края.

«Информационная система оценки работы органов власти была создана в крае по Указов Президента России Владимира Путина. Считаю, что Приморье успешно справилось с этой задачей. Безусловно, нам еще есть над чем работать — необходимо повысить объективность онлайн-ресурса и привлечь к голосованию как можно больше приморцев», — считает заместитель главы региона.

По словам директора департамента внутренней политики Павла Ясевича, всего в 2016 году участие в голосовании приняли более 44 тысяч приморцев.

«Пользователям системы предлагалось оценить эффективность работы органов местного самоуправления по нескольким направлениям: качество дорог, услуг ЖКХ, работы общественного транспорта и главы муниципалитета. По итогам голосования в 2016 году 47,8% жителей удовлетворены работой местных властей, 48,8% — не удовлетворены, 3,4% — затруднились ответить», — сообщил он.

В совокупности по всем четырем показателям в Приморье лидируют Хорольский район и Артемовский городской округ — более 70% жителей здесь довольны деятельностью органов местного самоуправления. Высокие рейтинги также у Михайловского, Пограничного, Чугуевского, Тернейского и Анучинского районов.

«Работой руководителя больше всего удовлетворены жители Патризанского, Тернейского, Хорольского, Анучинского, Михайловского районов и Артема. В лидерах по качеству предоставления услуг ЖКХ — Хорольский, Яковлевский, Тернейский, Чугуевский и Лазовский районы, а также Артем», — добавили в ведомстве.

Работой общественного транспорта в Приморье довольны жители Хорольского, Михайловского, Пограничного, Тернейского, Анучинского, Лазовского районов и Артема. Качеством дорог — Хорольского района и Артема.

Игорь Степаненко поручил направить итоги голосования руководителям всех профильных ведомств. Кроме того, в ближайшее время рейтинг муниципалитетов будет представлен Губернатору Приморья Владимиру Миклушевского.

Отметим, «Голос25» — это региональная информационно-аналитическая система, позволяющая жителям края акцентировать внимание на той или иной проблеме в городе или районе. Анализ данных, получаемых при помощи системы «Голос25», и подготовку рекомендаций по их применению осуществляет КГАУ «Приморский научно-исследовательский центр социологии».

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