Новосибирские единороссы вошли в Высший и Генеральный советы «ЕР»

В рамках второго дня XVI съезда «Единой России» был утвержден новый состав Высшего совета и Генерального совета партии. От Новосибирской области в Высший совет вошли депутат Госдумы Александр Карелин и депутат Заксобрания Александр Караськов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

В Генеральный совет вошли секретарь первичного отделения «Петраковская-2» Здвинского района Елена Сумина и секретарь первичного отделения «Воеводовское» Андрей Матвеев. Секретарь местного отделения партии Баганского района Виктор Бамбух был выведен из состава Генсовета.

В Центральную контрольную комиссию «Единой России» вошла член Совета Федерации от Новосибирской области Надежда Болтенко.

Решения приняты единогласно делегатами XVI Съезда «Единой России». В голосовании принял участие 661 делегат.

Напомним, что 21—22 января в Москве под председательством Дмитрия Медведева прошел XVI Съезд партии «Единая Россия». В его работе приняли участие 728 делегатов и более двух тысяч гостей, в том числе представители правительства, экспертного сообщества, СМИ, политологи и т. д.

Ключевым событием стал доклад председателя партии, в котором были подведены итоги пятилетнего этапа работы, выборной кампании 2016 года, а также проанализированы первые месяцы работы фракции «Единая Россия» в Государственной думе, обозначены пути реализации предвыборной программы партии и послания президента, определены главные направления партийного строительства.