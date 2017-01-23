Радию Хабирову дали новое назначение

Напомним, что в сентябре прошлого года Радий Хабиров покинул управление внутренней политики администрации президента РФ по собственному желанию. Также он курировал и работу Госдумы. Всего на высоком посту он проработал 8 лет. Некоторые источники предполагали, что именно Радий Хабиров мог стать следующим главой РБ после Рустэма Хамитова.

Информацию о возможной будущей должности Хабирова подтвердила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова: «Мы рассматриваем его кандидатуру на один из ключевых городских округов Московской области», — заявила она, но уточнять округ не стала. Однако другие осведомленные источники прогнозируют, что именно Красногорский городской округ возглавит Хабиров.

По информации источника, близкого к Радию Хабирову, в команду Андрея Ворбьева звали и ранее, но тогда у него был целый ряд невыполненных задач, требующих решения. Более того, есть версии, что это не единственный вариант трудоустройства бывшего куратора Госдумы. По его словам, он может перейти на работу и в федеральные структуры.

Напомним, с сентября 2003 по июль 2008 Хабиров занимал пост руководителя Администрации Президента Республики Башкортостан. В 2008 году он работал директором Департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием РФ и политическими партиями Управления Президента. Кандидат юридических наук, заслуженный юрист Республики Башкортостан. Автор более 30 научных публикаций.

Мнение

Аббас Галлямов, политолог:

Очевидно, что назвать это повышением нельзя. Красногорский район, действительно, ресурсный, однако должность его руководителя — все равно хозяйственная, а не политическая. Человек просто нашёл себе работу. Это не работа мечты, но на безрыбье и рак — рыба.

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