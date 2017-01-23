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09:23 (мск), источник: PROUFU.ru

Радию Хабирову дали новое назначение

По предварительным данным, бывший заместитель главы управления внутренней политики администрации президента России Радий Хабиров может стать главой Красногорского района Московской области, об этом сообщает Газета.Ru.

Напомним, что в сентябре прошлого года Радий Хабиров покинул управление внутренней политики администрации президента РФ по собственному желанию. Также он курировал и работу Госдумы. Всего на высоком посту он проработал 8 лет. Некоторые источники предполагали, что именно Радий Хабиров мог стать следующим главой РБ после Рустэма Хамитова.

Информацию о возможной будущей должности Хабирова подтвердила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова: «Мы рассматриваем его кандидатуру на один из ключевых городских округов Московской области», — заявила она, но уточнять округ не стала. Однако другие осведомленные источники прогнозируют, что именно Красногорский городской округ возглавит Хабиров.

По информации источника, близкого к Радию Хабирову, в команду Андрея Ворбьева звали и ранее, но тогда у него был целый ряд невыполненных задач, требующих решения. Более того, есть версии, что это не единственный вариант трудоустройства бывшего куратора Госдумы. По его словам, он может перейти на работу и в федеральные структуры.

Напомним, с сентября 2003 по июль 2008 Хабиров занимал пост руководителя Администрации Президента Республики Башкортостан. В 2008 году он работал директором Департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием РФ и политическими партиями Управления Президента. Кандидат юридических наук, заслуженный юрист Республики Башкортостан. Автор более 30 научных публикаций.

Мнение
Аббас Галлямов, политолог:

Очевидно, что назвать это повышением нельзя. Красногорский район, действительно, ресурсный, однако должность его руководителя — все равно хозяйственная, а не политическая. Человек просто нашёл себе работу. Это не работа мечты, но на безрыбье и рак — рыба.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

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