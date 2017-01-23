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09:33 (мск), источник: АиФ Самара

Самарский департамент потребрынка и услуг ликвидируют до 30 сентября

В персональный состав ликвидационной комиссии департамента потребительского рынка и услуг внесены изменения.

Источник: Аргументы и факты

Срок ликвидации департамента потребительского рынка и услуг до 30 сентября, сообщает администрация Самары.

Согласно опубликованному постановлению администрации Самары, подписанному главой города Олегом Фурсовым, срок ликвидации департамента потребительского рынка и услуг продлен до 30 сентября 2017 года. Ранее сообщалось, что городской департамент потребительского рынка и услуг будет ликвидирован до 30 декабря 2016 года.

Также внесены изменения в персональный состав ликвидационной комиссии департамента потребительского рынка и услуг. Из неё выведена Ирина Половинкина и включены: начальник отдела правового обеспечения департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Игорь Ларионов, начальник отдела кадров и делопроизводства Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Валерия Сидорова, директор МП городского округа Самара «Коммунально-бытовые услуги» Василий Никитин.

Функции ликвидируемого ведомства будет исполнять департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг.

Контроль за выполнением постановления возложен на первого заместителя главы Самары Владимира Василенко.

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