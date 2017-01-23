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10:51 (мск), источник: ТАСС

Первая в Новосибирске пешеходная улица может появиться в центре города

Речь идет о создании пешеходной зоны на улице Ленина только в летний период и только в выходные дни.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Улица Ленина в центре Новосибирска может стать пешеходной в летнее время. Если решение будет принято, улица станет первой пешеходной в городе, заявил в понедельник мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Я ставлю задачу проработать вопрос о создании пешеходной зоны — временно, только в летний период и только в выходные дни — на улице Ленина в Центральном округе», — сказал Локоть в ходе расширенного аппаратного совещания в мэрии.

Он отметил, что такой компромиссный вариант позволит городу получить пешеходную улицу, при этом не пострадают автомобилисты, которых в выходные дни на дорогах меньше.

Он также призвал создать концепцию формирования праздничного освещения в городе и программу развития зеленых зон, чтобы систематизировать процесс благоустройства.

Вопрос о закрытии участка улицы Ленина для транспорта неоднократно поднимался городскими властями в последние годы. Сторонники такого решения заявляют, что наличие пешеходной улицы для прогулок будет хорошо принято горожанами и привлечет в Новосибирск больше туристов. Противники же убеждены, что закрытие улицы осложнит и без того непростую дорожную обстановку в центре города.

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