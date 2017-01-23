Валерий Трапезников переизбран членом Генсовета «Единой России»

В него вошли и два представителя Прикамья — секретарь одного из первичных отделений партии в Уинском районе Сергей Бычин и депутат заксобрания Пермского края Валерий Трапезников.

Господин Трапезников и ранее входил в генсовет, накануне съезда в ряде пермских СМИ появилась информация, что он может быть выведен из высшего руководящего органа партии, причем и сам депутат не исключал такого варианта, но этого не случилось. Секретарем генсовета «Единой России» был вновь избран депутат Госдумы Сергей Неверов.