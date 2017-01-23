Валерий Трапезников переизбран членом Генсовета «Единой России»
Вчера на всероссийском съезде «Единой России» был сформирован новый состав генерального совета партии.
Вчера на всероссийском съезде «Единой России» был сформирован новый состав генерального совета партии.
В него вошли и два представителя Прикамья — секретарь одного из первичных отделений партии в Уинском районе Сергей Бычин и депутат заксобрания Пермского края Валерий Трапезников.
Господин Трапезников и ранее входил в генсовет, накануне съезда в ряде пермских СМИ появилась информация, что он может быть выведен из высшего руководящего органа партии, причем и сам депутат не исключал такого варианта, но этого не случилось. Секретарем генсовета «Единой России» был вновь избран депутат Госдумы Сергей Неверов.