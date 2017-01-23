Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Россияне поддержали врачей скорой
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
НХЛ: Гол Проворова помог «Филадельфии» отыграться и выиграть
Глава НОК Германии призвал к отстранению РФ от ОИ-2018 и ОИ-2020
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
"Его люблю я меньше, чем тебя": Кончаловский расстался с женой
Порошенко засобирался к Трампу: WSJ назвал дату
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
22Вечное сияние Джима Керри
10«Бегущий огонь»
22«Облик перемен»
09:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Валерий Трапезников переизбран членом Генсовета «Единой России»

Вчера на всероссийском съезде «Единой России» был сформирован новый состав генерального совета партии.

В него вошли и два представителя Прикамья — секретарь одного из первичных отделений партии в Уинском районе Сергей Бычин и депутат заксобрания Пермского края Валерий Трапезников.

Господин Трапезников и ранее входил в генсовет, накануне съезда в ряде пермских СМИ появилась информация, что он может быть выведен из высшего руководящего органа партии, причем и сам депутат не исключал такого варианта, но этого не случилось. Секретарем генсовета «Единой России» был вновь избран депутат Госдумы Сергей Неверов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
История борьбы Голливуда с властью
Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ
Мизулина покидает «Справедливую Россию»
СК возбудил дело против россиян, причастных к «Правому сектору»
Контрразведка США расследовала контакты советника Трампа с РФ
Банки оказались не готовы принимать налоги за третьих лиц
Протестующие захватили КПП на границе Мексики и США
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Как привести в порядок «убитую» квартиру в пятиэтажке
Новый налог поднимет цены проживания на российских курортах
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь