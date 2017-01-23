Тефтелев рассказал, каким образом Челябинск станет экостолицей России к 2050 году

Подробно эту тему будут обсуждать 4 и 5 февраля на форсайт-сессии «Будущее города Челябинск 2050». Из Москвы на мероприятие приедут специалисты по маркетингу и бренд-менеджменту из Британской высшей школы дизайна. Они рассмотрят два основных вопроса — экологическое будущее города и культурный досуг молодежи.

Челябинск может стать экостолицей России к 2050 году — что для этого нужно сделать, рассказал глава южноуральской столицы Евгений Тефтелев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По первой проблеме в планах властей — постоянное озеленение города, решение «коркинской проблемы», а также кардинальные изменения в работе металлургических предприятий.

«Вообще, чтобы вы тоже понимали, решить проблемы экологии за один год достаточно сложно. Сегодня эта программа есть, она действительно нашла одобрение на Госсовете. Впереди — большой комплекс работы, связанный с изменениями в работе металлургических предприятий, прежде всего, тех предприятий, которые дают выброс. Вторая тема — это города касается — мы будем усиливать озеленение. У нас не хватает деревьев, мы будем максимально высаживать. Есть и другие мероприятия, связанные с изменением работы или не работы Коркинского разреза. То есть это комплексная программа, в которой город принимает участие», — комментирует градоначальник.