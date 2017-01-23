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09:48 (мск), источник: РИА Новости

На границе Мексики и США протестующие захватили один из КПП

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Протестующие установили контроль над одним из самых загруженных пограничных пунктов для въезда между США и Мексикой, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: AP 2016

Протестующие выступают против роста цен на бензин в Мексике. Около 50 демонстрантов заняли проход в районе Отай Меса (Otay Mesa), который соединяет американский город Сан-Диего и мексиканскую Тихуану.

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По словам протестующих, после этого сотрудники таможенной службы покинули свои рабочие места, что позволило автомобилистам и демонстрантам из США пересечь границу с Мексикой. Многие из водителей сигналили демонстрантам, тем самым выражая им свою поддержку.

Похожая демонстрация проходила и в другом пункте въезда — в районе Сан Исидро (San Ysidro). Из-за протестов движение автотранспорта было затруднено на протяжении нескольких часов.

Как отмечает агентство, данные демонстрации никак не связаны с избранием президентом США Дональда Трампа и его вступлением в должность. Это уже не первые протесты против повышения цен, проходящие в районе границы двух стран за этот месяц.

Комментарии
2
А Б
Странно, что эти протестующие устроили свою акцию на границе с США, а не под окнами дворца своего президента.
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александр зыков
Похоже Трамп будет долго занят своими проблемами и пока он будет занят , не пора ли разделаться с киевской хунтой и присоединить Украину с Прибалтикой , а их правителей развесить на фонарных столбах ?... Освободить народы от гнёта фашистских свиней ...
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