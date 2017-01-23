Дальневосточный региональный центр МЧС подвергнется реорганизации

Хабаровск, 23 января, AmurMedia.

Реорганизация планируется в Дальневосточном региональном центре МЧС России. Осуществляться она будет в рамках проводимой в стране масштабной реформы ведомства. Как сообщил «Российской Газете» глава МЧС Владимир Пучков, в число мероприятий входит и сокращение численности сотрудников, однако в пресс-службе регионального центра заверили, что сотрудникам ДВРЦ опасаться нечего, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Мероприятия по снижению численности сотрудников МЧС начались еще в 2016 году. Изменения в первую очередь коснулись руководящего состава, численность которого в некоторых регионах была сокращена вплоть до 30%. В 2017 году масштабное снижение численности сотрудников ведомства будет продолжено. Помимо изменений в штатном расписании ведомства, планируется также провести укрупнение региональных центров, что позволит сэкономить бюджетные средства, а также улучшит оптимизацию работы подразделений ведомства. Как сообщили в пресс-службе ДВРЦ МЧС России, на данный момент происходит решение всех процедурных вопросов.

— На данный момент решаются все процедурные вопросы. Реорганизация проходит в рамках оптимизации структуры управления. В настоящее время нет документов о том, что ДВРЦ будет ликвидирован. Есть документ об укрупнении региональных центров. Процедуры по сокращению личного состава на данный момент не осуществляются, — пояснили в пресс-службе ДВРЦ МЧС России.

Однако рядовые сотрудники ДВРЦ опасаются остаться без работы. Как сообщил на правах анонимности один из них, ему и его коллегам давно известно о данной реформе. По его словам, в результате реорганизации работы могут лишиться около 200 спасателей, а сам ДВРЦ «канет в лету» к концу июня 2017 года.

Глава МЧС, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков заверил, что грядущее сокращение штата не окажет негативного влияния на эффективность работы ведомства.