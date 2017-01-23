Тихоокеанский флот начал маневры у берегов Японии

23 января отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутом» начал отработку совместного маневрирования с представителями Морских сил самообороны Японии: вертолетоносцем «Хюгу» и кораблем обеспечения «Хиути».

— Основная часть учений: поиск и спасение терпящих бедствие, — пока остается под вопросом из-за сильного снегопада, — рассказали в дипломатическом представительстве.

Корабли ТОФ пришли в порт Майдзуру 21 января. Российские моряки встретились с комендантом порта, мэром города и коллегами с японского вертолетоносца. «Общение прошло в дружественной обстановке», — отметили в посольстве РФ. На БПК «Адмирал Трибуц» прошел день открытых дверей, вызвавший ажиотаж у местного населения — на причале выстроилась огромная очередь из желающих попасть на корабль.