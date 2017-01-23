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09:49 (мск), источник: "Российская газета"

Тихоокеанский флот начал маневры у берегов Японии

В Японском море близ порта Майдзуру начались российско-японские военно-морские учения SAREX. Темой маневров станет спасение на море, сообщил ТАСС в посольстве РФ в Токио.

Источник: РИА "Новости"

23 января отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутом» начал отработку совместного маневрирования с представителями Морских сил самообороны Японии: вертолетоносцем «Хюгу» и кораблем обеспечения «Хиути».

— Основная часть учений: поиск и спасение терпящих бедствие, — пока остается под вопросом из-за сильного снегопада, — рассказали в дипломатическом представительстве.

Корабли ТОФ пришли в порт Майдзуру 21 января. Российские моряки встретились с комендантом порта, мэром города и коллегами с японского вертолетоносца. «Общение прошло в дружественной обстановке», — отметили в посольстве РФ. На БПК «Адмирал Трибуц» прошел день открытых дверей, вызвавший ажиотаж у местного населения — на причале выстроилась огромная очередь из желающих попасть на корабль.

Российские корабли ушли в дальний поход в октябре 2016 года и успели посетить порты Индии, Индонезии, Таиланда, Филиппин и Южной Кореи. Моряки-тихоокеанцы приняли участие в выставке вооружений «Infodefence 2016» и российско-индийских учениях «Indra Navy».

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