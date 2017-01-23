Мизулина неожиданно покинула «Справедливую Россию»
О своем решении сенатор от Омской области Елена Мизулина сообщила в «Твиттере».
О своем решении сенатор от Омской области Елена Мизулина сообщила в «Твиттере».
В понедельник, 23 января, омский сенатор Елена Мизулина сообщила о выходе из рядов справедливороссов.
«Я приняла решение о выходе из партии “Справедливая Россия”. Соответствующее заявление в региональное отделение “СР” было направлено сегодня», — написала политик в «Твиттере».
«СуперОмск» выясняет причины, побудившие Мизулину принять столь неожиданное решение.
В партии сенатор состояла с 2007 года.