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09:49 (мск), источник: СуперОмск

Мизулина неожиданно покинула «Справедливую Россию»

О своем решении сенатор от Омской области Елена Мизулина сообщила в «Твиттере».

В понедельник, 23 января, омский сенатор Елена Мизулина сообщила о выходе из рядов справедливороссов.

«Я приняла решение о выходе из партии “Справедливая Россия”. Соответствующее заявление в региональное отделение “СР” было направлено сегодня», — написала политик в «Твиттере».

«СуперОмск» выясняет причины, побудившие Мизулину принять столь неожиданное решение.

В партии сенатор состояла с 2007 года.

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