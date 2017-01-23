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09:57 (мск), источник: РИА Новости

Челси Клинтон вступилась за сына Трампа после нападок на него в соцсетях

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Дочь экс-президента США Билла Клинтона Челси вступилась за Бэррона Трампа — младшего сына американского лидера — после нападок на него в социальных сетях.

Источник: AP 2016

Ранее младший сын Трампа подвергся насмешкам после инаугурации отца. Так, сценаристка американского шоу Saturday Night Live на NBC Кэти Рич «пошутила», что «Бэррон будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении». Большинство пользователей раскритиковали Рич за такие слова, а некоторые призвали телеканал уводить сценаристку, но были и те, кто присоединился к насмешкам.

Бэррон Трамп заслуживает, как и все дети, просто быть ребенком. Но защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента США, которая вредит детям

В то время как большинство пользователей согласились с «бывшей первой дочерью», были и те, кто упрекнул ее в «лицемерии» из-за стремления перевести разговор в политическое русло и уколоть самого Дональда Трампа. Некоторые пожалели саму Челси, которой тоже пришлось выслушивать нелестные комментарии во время жизни в Белом доме.

Челси Клинтон часто становилась объектом насмешек для СМИ, пока ее семья находилась восемь лет в Белом доме. Она в том числе подвергалась и нападкам со стороны шоу Saturday Night Live, которое издевалось над ее внешностью, и упоминалась в публикациях, связанных с секс-скандалом вокруг Билла Клинтон, напоминает New York Post.

Комментарии
1
А Б
Очередной пример свободы высказываний со стороны независимых СМИ США - возможность подвергать насмешкам членов семей президентов своей страны.
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