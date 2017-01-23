Челси Клинтон вступилась за сына Трампа после нападок на него в соцсетях
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Дочь
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Дочь
Ранее младший сын Трампа подвергся насмешкам после инаугурации отца. Так, сценаристка американского шоу Saturday Night Live на NBC Кэти Рич «пошутила», что «Бэррон будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении». Большинство пользователей раскритиковали Рич за такие слова, а некоторые призвали телеканал уводить сценаристку, но были и те, кто присоединился к насмешкам.
В то время как большинство пользователей согласились с «бывшей первой дочерью», были и те, кто упрекнул ее в «лицемерии»
Челси Клинтон часто становилась объектом насмешек для СМИ, пока ее семья находилась восемь лет в Белом доме. Она в том числе подвергалась и нападкам со стороны шоу Saturday Night Live, которое издевалось над ее внешностью, и упоминалась в публикациях, связанных с