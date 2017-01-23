Челси Клинтон вступилась за сына Трампа после нападок на него в соцсетях

Ранее младший сын Трампа подвергся насмешкам после инаугурации отца. Так, сценаристка американского шоу Saturday Night Live на NBC Кэти Рич «пошутила», что «Бэррон будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении». Большинство пользователей раскритиковали Рич за такие слова, а некоторые призвали телеканал уводить сценаристку, но были и те, кто присоединился к насмешкам.

В то время как большинство пользователей согласились с «бывшей первой дочерью», были и те, кто упрекнул ее в «лицемерии» из-за стремления перевести разговор в политическое русло и уколоть самого Дональда Трампа. Некоторые пожалели саму Челси, которой тоже пришлось выслушивать нелестные комментарии во время жизни в Белом доме.