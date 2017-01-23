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10:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Шептий лишился места в генсовете «Единой России»

Из-за низкого результата ЕР на выборах.

Источник: УралИнформБюро

В Москве 22 января завершил работу федеральный съезд «Единой России». «Медведи» сформировали руководящие органы партии на ближайшие 5 лет, передает «Уралинформбюро».

Председателем ЕР единогласно переизбран российский премьер Дмитрий Медведев. Во главе высшего совета партии остался Борис Грызлов, а Сергей Неверов сохранил за собой пост секретаря генерального совета. Причем в составе последнего произошли существенные изменения: по решению съезда он обновлен более чем наполовину.

От Свердловской области в генсовет ЕР вошли двое — депутат Госдумы РФ Зелимхан Муцоев и секретарь Новобашкарского первичного отделения Ольга Кудряшова.

«Каждый регион представляют секретари партийных отделений. Треть — это секретари региональных отделений, у которых результат на выборах выше 54,2% — это среднероссийский результат голосования за партию “Единая Россия”. Остальные субъекты, в том числе Свердловская область, представлены руководителями местных и первичных отделений, которые также показали наивысший результат на выборах. Это бескомпромиссный и достаточно объективный подход», — пояснил лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, лишившийся места в генсовете.

Следует напомнить, что в Свердловской области ЕР набрала порядка 40% голосов, тогда как в вотчине Кудряшовой (Горноуральское отделение) «медведей» поддержали более 80% избирателей.

Кроме того, партийный пост получил еще один свердловчанин — место в высшем совете «Единой России» занял глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

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