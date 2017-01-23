Сапко и Басаргин поделились впечатлениями от съезда «Единой России»
ПЕРМЬ, 23 января, РИА ФедералПресс.
ПЕРМЬ, 23 января, РИА ФедералПресс.
Делегация Пермского края в рамках первого дня съезда приняла участие в работе дискуссионных площадок «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство» и «Аграрная сверхдержава».
Как отметил по итогам мероприятия глава Прикамья Виктор Басаргин, направления и темы, озвученные в ходе съезда, «определяют сегодня всю политику государства».
«Думаю, что регионы выстроят свою работу исходя из тех задач, которые прозвучали на съезде. Это вопросы, связанные как с социальной, так и с экономической сферами — образование, здравоохранение, вопросы ЖКХ. Все это является приоритетом и для Пермского края. Также обсуждалось все, что касается экономической политики — высокотехнологичная составляющая, развитие оборонного комплекса, подготовка кадров, а также поддержка села — отмечу, наш регион, несмотря на все сложности, ни на копейку не сократил помощь агропромышленному комплексу. Для нас это важная задача, которую мы реализуем», — подчеркнул Басаргин.
Остался доволен результатами съезда и бывший глава Перми, ныне депутат госдумы РФ Игорь Сапко. По словам политика, мероприятие показало, что «Единая Россия» готова делом доказывать право на политическое лидерство.
«За два дня провёл массу встреч, обсудили с коллегами из других регионов итоги пятилетки и общие планы. Впечатления по “горячим следам” самые положительные! Актив партии — сплоченная команда и наша пермская делегация на общем фоне не теряется! У “Единой России” есть понятная и содержательная программа — итог плотного взаимодействия с избирателями. Выборы руководящих органов, с одной стороны, подтвердили преемственность курса, а с другой — стремление максимально использовать свежие силы», — написал на своей странице в соцсети Сапко.
Партийный съезд подтвердил полномочия председателя партии Дмитрия Медведева, председателя высшего совета Бориса Грызлова и секретаря генсовета Сергея Неверова. Вместе с тем, в самом генеральном совете произошли существенные изменения, его состав обновился наполовину. В него вошли два пермских представителя — секретарь первичного отделения партии Усинского района Сергей Бычин и депутат заксобрания Пермского края Валерий Трапезников.