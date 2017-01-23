Сапко и Басаргин поделились впечатлениями от съезда «Единой России»

Как отметил по итогам мероприятия глава Прикамья Виктор Басаргин, направления и темы, озвученные в ходе съезда, «определяют сегодня всю политику государства».

«Думаю, что регионы выстроят свою работу исходя из тех задач, которые прозвучали на съезде. Это вопросы, связанные как с социальной, так и с экономической сферами — образование, здравоохранение, вопросы ЖКХ. Все это является приоритетом и для Пермского края. Также обсуждалось все, что касается экономической политики — высокотехнологичная составляющая, развитие оборонного комплекса, подготовка кадров, а также поддержка села — отмечу, наш регион, несмотря на все сложности, ни на копейку не сократил помощь агропромышленному комплексу. Для нас это важная задача, которую мы реализуем», — подчеркнул Басаргин.

Остался доволен результатами съезда и бывший глава Перми, ныне депутат госдумы РФ Игорь Сапко. По словам политика, мероприятие показало, что «Единая Россия» готова делом доказывать право на политическое лидерство.