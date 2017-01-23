Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Любители кофе живут дольше остальных
Известный художник прокомментировал видео с избиением актера
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
На Трампа подадут в суд: президент нарушил Конституцию США - СМИ
Саакашвили оказался в кустах на инаугурации Трампа
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
"Его люблю я меньше, чем тебя": Кончаловский расстался с женой
Порошенко засобирался к Трампу: WSJ назвал дату
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
8«Женский марш» против Трампа
22Вечное сияние Джима Керри
10:45 (мск), источник: ТАСС

Мэр Новосибирска потребовал вдвое снизить аварийность на дорогах города к 2018 году

Это необходимо для получения из федерального бюджета 1 млрд рублей на ремонт дорог.

Источник: ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Аварийность на дорогах Новосибирска должна быть снижена вдвое к 2018 году. Это необходимое условие предоставления городу средств из федерального бюджета на ремонт дорог, сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть.

«Мы ответственны за выполнение ряда показателей (необходимых для предоставления средств — прим. ТАСС), таких как снижение аварийности на 50%. Эта задача должна быть решена к 2018 году», — сказал Локоть.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область получит 1 млрд рублей в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», рассчитанного до 2025 года.

Председатель общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Алексей Носов сообщал ранее ТАСС, что Новосибирск остро нуждается в дополнительных средствах на ремонт дорог, иначе их качество будет ухудшаться с каждым годом. Он пояснил, что в 2010 году за счет 1,7 млрд рублей из федерального бюджета в городе провели масштабную реконструкцию дорожной сети, но пятилетний гарантийный срок по тем работам истек, и для поддержания состояния дорог необходимы дополнительные затраты.

Проект «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого будут выделены средства из федерального бюджета, планируется реализовать в 34 крупных городах. 15 из них получат на ремонт дорог по 1 млрд рублей, 19 городов — по 800 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сенатор Елена Мизулина выходит из партии "Справедливая Россия"
Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ
Мизулина покидает «Справедливую Россию»
СК возбудил дело против россиян, причастных к «Правому сектору»
Активисты подадут иск против Трампа из-за нарушения конституции
Розовые шапки объединили миллионы участников женских маршей
Протестующие захватили КПП на границе Мексики и США
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Где и как правильно заправляться: 7 полезных советов Заправка автомобиля для начинающего водителя — настоящее испытание. Как выбрать АЗС? Что будет, если залить «палево»? Надо ли давать чаевые? C какой стороны топливный лючок?
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
10 необычных мест хранения на кухне
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Сбербанк начал выдавать ипотеку на апартаменты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь