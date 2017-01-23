Мэр Новосибирска потребовал вдвое снизить аварийность на дорогах города к 2018 году

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Аварийность на дорогах Новосибирска должна быть снижена вдвое к 2018 году. Это необходимое условие предоставления городу средств из федерального бюджета на ремонт дорог, сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть.

«Мы ответственны за выполнение ряда показателей (необходимых для предоставления средств — прим. ТАСС), таких как снижение аварийности на 50%. Эта задача должна быть решена к 2018 году», — сказал Локоть.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область получит 1 млрд рублей в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», рассчитанного до 2025 года.

Председатель общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Алексей Носов сообщал ранее ТАСС, что Новосибирск остро нуждается в дополнительных средствах на ремонт дорог, иначе их качество будет ухудшаться с каждым годом. Он пояснил, что в 2010 году за счет 1,7 млрд рублей из федерального бюджета в городе провели масштабную реконструкцию дорожной сети, но пятилетний гарантийный срок по тем работам истек, и для поддержания состояния дорог необходимы дополнительные затраты.

Проект «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого будут выделены средства из федерального бюджета, планируется реализовать в 34 крупных городах. 15 из них получат на ремонт дорог по 1 млрд рублей, 19 городов — по 800 млн рублей.