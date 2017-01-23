Назарбаев: Мы надеемся на мирное урегулирование конфликта в Сирии

В ходе встречи стороны обсудили предстоящие переговоры по урегулированию конфликта в Сирии. Нурсултан Назарбаев отметил готовность Астаны к проведению переговоров, подчеркнув созданные условия для всех участников.

«Я принял предложение президентов России, Турции и Ирана по проведению переговоров в Астане. Мы хотим, чтобы эта встреча прошла успешно. Поскольку Казахстан имеет равные доверительные отношения со всеми участниками встречи, я думаю, что будут созданы все условия для нормальных переговоров», — сказал Президент Казахстана.

Глава государства особо отметил, что проблема Сирии сегодня волнует не только Ближний Восток, но и все мировое сообщество.

«Я надеюсь, стороны, как и мы, переживают о происходящих событиях. Как говорят эксперты, с начала конфликта погибло более 300 тысяч человек. Все это побуждает нас надеяться на то, что этот вопрос можно решить только мирным путем», — отметил Нурсултан Назарбаев. Президент Казахстана заверил спецпосланника ООН в том, что встреча в Астане внесет значительный вклад в ход подготовки к мирным переговорам в Женеве. Стаффан де Мистура поблагодарил Президента Казахстана от имени Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша за предоставленную возможность проведения переговоров в Астане.

«Ваша страна уже показала большой опыт и пример в урегулировании самых сложнейших ситуаций на международной арене. И непостоянное членство Казахстана в Совете Безопасности ООН станет дополнительной возможностью в решении сирийского конфликта», — подчеркнул Стаффан де Мистура.

По итогам встречи стороны обменялись мнениями по дальнейшим мерам урегулирования вооруженного конфликта.