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10:36 (мск), источник: Nur.kz

В Астане начались мирные переговоры по Сирии

Более 400 журналистов собрались в Астане для освещения встречи.

Сегодня в Астане в 13.00 начались переговоры по урегулированию сирийского конфликта. Встреча проходит за закрытыми дверями в конференц-зале гостиницы «Rixos», и, предположительно, продлится целые сутки, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В этих важных для всего мира переговорах примут участие представители России, Турции, Ирана, США, Сирии и 15-ти группировок сирийской оппозиции. Возглавит процесс спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура — он также специально прилетел в Астану накануне.

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Отметим, что США в связи с недавней инаугурацией Трампа и потому срочной необходимости передачи власти, отказались посылать в Астану делегацию на переговоры. Позицию Вашингтона представит посол США в Казахстане Джордж Крол.

Переговоры делегатам предстоят сложные — предположительно, за закрытыми дверьми они будут длиться целые сутки. Внутрь не пускают даже прессу — казахстанских и иностранных журналистов разместили неподалеку, в пресс-руме Казмедиа центра.

Доступ только у фотографов и только на официальную часть. К слову, сегодня в Астане собралось более 300 иностранных и более 100 казахстанских журналистов.

Главная цель «астанинского процесса» — закрепление достигнутых еще 29 декабря 2016 года договоренностей о перемирии между правительством и вооруженной оппозицией Сирии.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь близкие к подготовке переговоров источники, в итоге планируется подписание документа, закрепляющего режим прекращения огня в Сирии.

Почему же площадкой для этой важной встречи выбрали именно Астану? Казахстанскую столицу определили в качестве нейтральной для всех сторон территории. По словам главы МИДа России Сергея Лаврова, «и правительству, и всем группам оппозиции это место подошло как нельзя лучше».

Напомним, что инициаторами проведения переговоров в Астане стали президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Нурсултан Назарбаев в свою очередь поддержал эту идею.

Как отмечает МИД Казахстана, сегодняшняя встреча в Астане — это важная часть сирийского процесса в преддверии женевской встречи. Ведь именно в Женеве 8 февраля возобновят внутрисирийские переговоры под эгидой ООН.

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