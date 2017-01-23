Беларусь проведет военную инспекцию в Германии
Военную инспекцию группа из Беларуси проведет в Германии в рамках Венского документа. Об этом сообщила
Военную инспекцию группа из Беларуси проведет в Германии в рамках Венского документа. Об этом сообщила
«В период с 24 по 27 января в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности инспекционная группа Республики Беларусь проведет инспекцию указанного района на территории Федеративной Республики Германия», — проинформировали в
Целью инспекции является подтверждение отсутствия в указанном районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа.