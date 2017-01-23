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10:32 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь проведет военную инспекцию в Германии

Военную инспекцию группа из Беларуси проведет в Германии в рамках Венского документа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Источник: Ежедневник.by

«В период с 24 по 27 января в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности инспекционная группа Республики Беларусь проведет инспекцию указанного района на территории Федеративной Республики Германия», — проинформировали в пресс-службе.

Целью инспекции является подтверждение отсутствия в указанном районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа.

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