Розовые шапки «объединили» участников женских маршей по всему миру
Розовые шапки «объединили» миллионы участников женских маршей по всему миру, сообщает Yahoo Style.
Розовые шапки «объединили» миллионы участников женских маршей по всему миру, сообщает Yahoo Style.
В ноябре 2016 года был запущен проект Pussy Hat Project, благодаря которому все желающие могли связать себе розовую шапку с «кошачьими ушками». В минувшие выходные такие головные уборы стали одним из фирменных модных признаков маршей в самых разных городах.
Толпы людей в розовых шапках добирались до мест проведения акций на автобусах, поездах, самолетах и автомобилях, некоторые довязывали «протестный» аксессуар уже в пути.
Ранее сообщалось, что сотни тысяч людей вышли с протестом на улицы американских городов на следующий день после инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.