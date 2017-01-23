Розовые шапки «объединили» участников женских маршей по всему миру

В ноябре 2016 года был запущен проект Pussy Hat Project, благодаря которому все желающие могли связать себе розовую шапку с «кошачьими ушками». В минувшие выходные такие головные уборы стали одним из фирменных модных признаков маршей в самых разных городах.

Толпы людей в розовых шапках добирались до мест проведения акций на автобусах, поездах, самолетах и автомобилях, некоторые довязывали «протестный» аксессуар уже в пути.