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10:43 (мск), источник: Газета.Ру

Розовые шапки «объединили» участников женских маршей по всему миру

Розовые шапки «объединили» миллионы участников женских маршей по всему миру, сообщает Yahoo Style.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В ноябре 2016 года был запущен проект Pussy Hat Project, благодаря которому все желающие могли связать себе розовую шапку с «кошачьими ушками». В минувшие выходные такие головные уборы стали одним из фирменных модных признаков маршей в самых разных городах.

Толпы людей в розовых шапках добирались до мест проведения акций на автобусах, поездах, самолетах и автомобилях, некоторые довязывали «протестный» аксессуар уже в пути.

Ранее сообщалось, что сотни тысяч людей вышли с протестом на улицы американских городов на следующий день после инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.

Комментарии
11
Tavovic
Розовые пилотки это конечно сила )
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Syber
Меня терзают смутные сомнения, что организатор всего этого действа —производитель розовых шапок , которых много скопилось на складах :-)
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Виктор Гущин
Повторю лишь то, что уже написал ещё в день демонстраций, чем и привлек внимание к шапкам: "Это обязательно для того, чтобы участвовать в массовых акциях в защиту прав женщин, одевать розовые лесбиянские шапки, или можно голубым фаллосом нарядится", но только в защиту прав не совсем настоящих мужчин. Вот была бы хохма: одна, пусси-розовая демонстрация, против другой, - фалло-голубой...
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