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11:05 (мск), источник: dostup1.ru

Шесть южноуральцев вошли в руководящие органы «Единой России»

Одной из задач партии на текущий период является ее обновление. Так, из 170 членов Генсовета 100 — новички.

Шесть представителей Челябинской области вошли в руководящие органы «Единой России», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги XVI Съезда партии, завершившегося в Москве.

Напомним, были переизбраны Высший и Генеральный советы, Центральная контрольная комиссия, председатель партии и секретарь Генсовета.

Председателем «Единой России» был переизбран премьер-министр Дмитрий Медведев. Высший Совет партии возглавил Борис Грызлов, на должность Секретаря Генерального совета «Единой России» переизбран Сергей Неверов.

Из южноуральцев членство в Высшем совете сохранил председатель Совета Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Артем Артемьев. Также в состав Высшего совета вошла депутат Госдумы от Челябинской области Елена Ямпольская.

В новый состав Генерального совета партии «Единая Россия» вошли депутат Госдумы, руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Владимир Бурматов и фермер Айдархан Карсакбаев. Добавим, одной из задач партии на текущий период является ее обновление. Так, из 170 членов Генсовета 100 — новички.

В состав Центральной контрольной комиссии переизбраны депутат Госдумы Дмитрий Вяткин и сенатор Ирина Гехт.

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