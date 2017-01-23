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12:00 (мск), источник: Pro Город Самара

Губернатора Самарской области исключили из высшего совета «Единой России»

По словам главы реготделения «Единой России» Екатерины Кузьмичевой, Николай Меркушкин вышел из высшего совета по собственному желанию.

Источник: Pro Город Самара

Вчера, 22 января, в Москве прошел XVI съезд партии «Единая России», на котором было принято решение исключить губернатора Самарской области из высшего совета партии, пишет «СитиТрафик».

По словам главы реготделения «Единой России» Екатерины Кузьмичевой, Николай Меркушкин вышел из высшего совета по собственному желанию. Он решил не выдвигаться, объяснив это тем, что хочет сосредоточиться на решении задач, стоящих перед Самарской областью.

Стоит отметить, что в состав президиума генерального совета партии вошел бывший мэр Самары, а ныне сенатор Совета Федерации от Самарской области Дмитрий Азаров.

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