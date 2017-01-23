Администрация г. о. Навашинский Нижегородской области требует через суд снести самовольно построенную часовню

Согласно информации, администрация просит признать возведенное ответчиком строение самовольной постройкой и обязать его снести ее. В иске, в частности, указывается, что с 2015 года в д. Корниловка в районе святого источника ответчиком самовольно (без оформления документов) на муниципальной земле было возведено капитальное строение (деревянная часовня).

«Земельный участок ответчику не предоставлялся и разрешения на строительство не выдавалось. По данному факту от жителей д. Корниловка, которые выступили против строительства часовни и дороги до родника, поступали жалобы в администрацию городского округа, прокуратуру и аппарат облправительства», — говорится в сообщении.

В адрес ответчика было направлено письмо, в котором ему предлагалось в установленный срок произвести снос незаконно строящегося объекта.