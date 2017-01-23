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11:24 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Администрация г. о. Навашинский Нижегородской области требует через суд снести самовольно построенную часовню

Администрация г. о. Навашинский Нижегородской области требует через суд снести самовольно построенную часовню. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 23 января 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, администрация просит признать возведенное ответчиком строение самовольной постройкой и обязать его снести ее. В иске, в частности, указывается, что с 2015 года в д. Корниловка в районе святого источника ответчиком самовольно (без оформления документов) на муниципальной земле было возведено капитальное строение (деревянная часовня).

«Земельный участок ответчику не предоставлялся и разрешения на строительство не выдавалось. По данному факту от жителей д. Корниловка, которые выступили против строительства часовни и дороги до родника, поступали жалобы в администрацию городского округа, прокуратуру и аппарат облправительства», — говорится в сообщении.

В адрес ответчика было направлено письмо, в котором ему предлагалось в установленный срок произвести снос незаконно строящегося объекта.

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