Администрация Нижнего Новгорода выдала разрешение на ввод долгостроя на улице Украинская в эксплуатацию

По информации ведомства, подрядной организацией ООО «НижСтройКом» со своей стороны исполнены все обязательства по завершению строительства дома.

Инспекцией государственного строительного надзора Нижегородской области проведена итоговая проверка соответствия построенного объекта проектной документации и техническим регламентам, выдано положительное заключение. Администрацией Нижнего Новгорода выдано разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Сейчас застройщиком проводятся мероприятия по передаче дома в управление домоуправляющей компании. До момента передачи дома в управление управляющей компании, дом находится под охраной подрядной организации.

Теплоснабжение в период завершения строительства осуществлялось по временной схеме. Подключение тепла по постоянной схеме будет осуществлено после передачи квартир участникам долевого строительства.

Передача жилых помещений участникам долевого строительства осуществляется не министерством, а происходит в судебном порядке в рамках конкурсного производства в отношении застройщика ЗАО «ДСК-НН».

Между тем, по информации «обманутых дольщиков» дома, строительный объект должен быть сдан во II квартале 2015 года, но до сих пор дом не сдан, срок сдачи дома вновь перенесен на II квартал 2017 года.

Напомним, что в конце декабря 2016 года сообщалось, что дом будет введен в эксплуатацию до конца 2016 года.