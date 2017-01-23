Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
На многотысячной акции протеста в США потребовали отставки Трампа
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
На Трампа подадут в суд: президент нарушил Конституцию США - СМИ
Саакашвили оказался в кустах на инаугурации Трампа
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
"Его люблю я меньше, чем тебя": Кончаловский расстался с женой
Порошенко засобирался к Трампу: WSJ назвал дату
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
8«Женский марш» против Трампа
22Вечное сияние Джима Керри
11:29 (мск), источник: НТА-Приволжье

Администрация Нижнего Новгорода выдала разрешение на ввод долгостроя на улице Украинская в эксплуатацию

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в министерстве строительства Нижегородской области, на сегодняшний день строительно-монтажные работы на объекте «жилой дом № 1 на ул. Украинской» завершены.

Источник: НТА-Приволжье

По информации ведомства, подрядной организацией ООО «НижСтройКом» со своей стороны исполнены все обязательства по завершению строительства дома.

Инспекцией государственного строительного надзора Нижегородской области проведена итоговая проверка соответствия построенного объекта проектной документации и техническим регламентам, выдано положительное заключение. Администрацией Нижнего Новгорода выдано разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Сейчас застройщиком проводятся мероприятия по передаче дома в управление домоуправляющей компании. До момента передачи дома в управление управляющей компании, дом находится под охраной подрядной организации.

Теплоснабжение в период завершения строительства осуществлялось по временной схеме. Подключение тепла по постоянной схеме будет осуществлено после передачи квартир участникам долевого строительства.

Передача жилых помещений участникам долевого строительства осуществляется не министерством, а происходит в судебном порядке в рамках конкурсного производства в отношении застройщика ЗАО «ДСК-НН».

Между тем, по информации «обманутых дольщиков» дома, строительный объект должен быть сдан во II квартале 2015 года, но до сих пор дом не сдан, срок сдачи дома вновь перенесен на II квартал 2017 года.

Напомним, что в конце декабря 2016 года сообщалось, что дом будет введен в эксплуатацию до конца 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ
Мизулина покидает «Справедливую Россию»
СК возбудил дело против россиян, причастных к «Правому сектору»
Активисты подадут иск против Трампа из-за нарушения конституции
Розовые шапки объединили миллионы участников женских маршей
Протестующие захватили КПП на границе Мексики и США
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Где и как правильно заправляться: 7 полезных советов Заправка автомобиля для начинающего водителя — настоящее испытание. Как выбрать АЗС? Что будет, если залить «палево»? Надо ли давать чаевые? C какой стороны топливный лючок?
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
10 необычных мест хранения на кухне
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Сбербанк начал выдавать ипотеку на апартаменты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь