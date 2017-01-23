МОМ: Беларусь справилась с приемом потока беженцев из Украины

Беларусь начала принимать беженцев и вынужденных переселенцев из Украины с обострением ситуации в юго-восточных регионах страны в 2014 году, когда в Донбассе велись активные боевые действия. Тогда республика приняла 17 тысяч украинских граждан. Сокращение потока беженцев с юго-востока Украины произошло в 2015 году, тогда в Беларусь приехали 14 тысяч граждан этой страны. Уже в мае 2016 года белорусские власти отмечали резкое сокращение потока беженцев из Украины — по оценкам МВД, их количество уменьшилось в три раза.

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Европа высоко ценит усилия Беларуси в решении миграционных вопросов и считают, что власти страны справились с приемом потока беженцев из юго-восточных регионов Украины, заявил экс-глава Международной организации по миграции (МОМ) Бронсон Маккинли.

«Учитывая размеры страны и возросший на порядок поток мигрантов, на мой взгляд, Беларусь справилась великолепно, комплексно. Десятки тысяч украинцев за время конфликта переехали в Беларусь из-за военных и экономических проблем в Украине. И вы очень хорошо справились с вопросами их приема, обустройства, включения в общество», — заявил Маккинли в эфире телеканала «Беларусь-1» в воскресенье вечером.

По его словам, в Европе высоко ценят усилия белорусских властей в этом направлении. «В Европе ценят, что вы не закрыли перед мигрантами из Украины двери. Мы очень рассчитываем, что вам благодаря опыту и традициям удастся избежать проблем, которые сегодня испытывают Хорватия, Венгрия, Австрия и другие страны Евросоюза», — добавил он.

При этом, по мнению эксперта, Беларусь достойно решает вопрос интеграции мигрантов.

В то же время Маккинли подчеркнул, что «важно контролировать границу, проверять тех, кто стремится в страну, отсеивать тех, кто представляет для страны и общества угрозу».