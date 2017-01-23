МОМ: Беларусь справилась с приемом потока беженцев из Украины
В вопросах приема и интеграции мигрантов действия властей Беларуси заслуживают самых высоких оценок, но важно контролировать границу и отсеивать тех, кто представляет угрозу для страны.
В вопросах приема и интеграции мигрантов действия властей Беларуси заслуживают самых высоких оценок, но важно контролировать границу и отсеивать тех, кто представляет угрозу для страны.
МИНСК, 23 янв — Sputnik. Европа высоко ценит усилия Беларуси в решении миграционных вопросов и считают, что власти страны справились с приемом потока беженцев из
Беларусь начала принимать беженцев и вынужденных переселенцев из Украины с обострением ситуации в
«Учитывая размеры страны и возросший на порядок поток мигрантов, на мой взгляд, Беларусь справилась великолепно, комплексно. Десятки тысяч украинцев за время конфликта переехали в Беларусь
По его словам, в Европе высоко ценят усилия белорусских властей в этом направлении. «В Европе ценят, что вы не закрыли перед мигрантами из Украины двери. Мы очень рассчитываем, что вам благодаря опыту и традициям удастся избежать проблем, которые сегодня испытывают Хорватия, Венгрия, Австрия и другие страны Евросоюза», — добавил он.
При этом, по мнению эксперта, Беларусь достойно решает вопрос интеграции мигрантов.
В то же время Маккинли подчеркнул, что «важно контролировать границу, проверять тех, кто стремится в страну, отсеивать тех, кто представляет для страны и общества угрозу».
«А для тех, кого государство приняло — создавать условия интеграции в общество, помогать в поисках работы, относиться уважительно, создавать условия для обустройства семьи — и это ваш рецепт, именно то, что Беларусь уже сделала и делает для беженцев и мигрантов, в том числе из Украины», — сказал