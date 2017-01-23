Посол в ООН раскрыл программу председательства Украины в Совбезе

«Потому что мир настолько технологичен, что мы даже сами не представляем, что значит отключить электроэнергию, например, в таком городе, как Нью-Йорк: это значительно сложнее и опаснее, чем просто не будет света в квартирах. А тем более, с нынешними террористическими угрозами. Фактически это один из сегментов гибридных войн, о которых сейчас много говорят. Конечно, эта тема очень актуальна в первую очередь для Украины, но является не менее актуальной и для многих других стран», — сказал Ельченко.

На эти дебаты пригласили специальных экспертов. Во-первых, это представители международных организаций, в частности те, которые занимаются вопросами угроз в соответствующих секторах экономики, как ОЗХЗ (Организация по запрещению химического оружия), Международная морская организация, Интерпол и т.др. А во-вторых, это независимые специалисты. Например, одним из них будет бывший заместитель гендиректора МАГАТЭ Олли Хейнонен. По результатам запланировано принятие специальной резолюции.

Вторая тема — урегулирование конфликтов в Европе, предложенная для рассмотрения на 21 февраля. «Как не странно, но это вопрос в целом не рассматривался в рамках Совета Безопасности 20 лет. Последний раз, когда это было примерно в таком же формате, это происходило во время войн на Балканах, в разгар постюгославських конфликтов. А это середина 90-х», — сказал посол.

По его словам, Украину больше всего в этих дебатах интересует, как работают или не работают механизмы урегулирования конфликтов в Европе.

«Для нас это важно в контексте ситуации на Донбассе. Именно в контексте того, что это европейский конфликт, который угрожает не только Европе, но и всему миру. И что он очень далек от урегулирования. Для других стран, со стороны почти всех членов ЕС, также огромный интерес к этой теме, потому что вопрос европейской безопасности — это не только НАТО. С другой стороны, будет возможность снова поставить вопрос так называемых «замороженных конфликтов», — сказал Ельченко.

Он сообщил, что на эту дискуссию пригласили высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини, председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Курца, генерального секретаря ОБСЕ Дзаньера. Возможно, будут еще представители других европейских организаций, ГУАМ и тому подобное.