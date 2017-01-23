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13:13 (мск), источник: ИА REGNUM

Власти Самары дважды подняли цены на услуги муниципальных бань

Глава Самары Олег Фурсов распорядился в 2017 году два раза поднять тарифы в муниципальных банях.

В Самаре с 1 января по 28 февраля и с 1 марта по 31 декабря 2017 года поднимут цены на услуги муниципальных бань. Такое постановление подписал сити-менеджер Самары Олег Фурсов 20 января. Сообщает ИА REGNUM.

Согласно документу, в период с 1 января по 28 февраля тарифы для граждан установлены в в размере 200 рублей за один помыв (продолжительность помыва — 1,5 часа), для льготников — 100 рублей.

С 1 марта до 31 января для обычных граждан — в размере 210 рублей за один помыв (продолжительностью 1,5 часа) и для льготников соответственно — 110 рублей.

К категориям граждан, имеющих право на получение талонов на льготный помыв в общих отделениях бань муниципальных предприятий банно-прачечного хозяйства Самары, относятся инвалиды 1 и 2 групп, Ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. А также дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, воспитывающиеся в семьях под опекой (попечительством), их опекун (попечитель) и супруг (а) опекуна (попечителя), и пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Самары в 2017 году будет бездефицитным с одинаковым общим объемом доходов и расходов — 13,7 млрд рублей.

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