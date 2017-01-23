Власти Самары дважды подняли цены на услуги муниципальных бань
Глава Самары Олег Фурсов распорядился в 2017 году два раза поднять тарифы в муниципальных банях.
Глава Самары Олег Фурсов распорядился в 2017 году два раза поднять тарифы в муниципальных банях.
В Самаре с 1 января по 28 февраля и с 1 марта по 31 декабря 2017 года поднимут цены на услуги муниципальных бань. Такое постановление подписал
Согласно документу, в период с 1 января по 28 февраля тарифы для граждан установлены в в размере 200 рублей за один помыв (продолжительность помыва — 1,5 часа), для льготников — 100 рублей.
С 1 марта до 31 января для обычных граждан — в размере 210 рублей за один помыв (продолжительностью 1,5 часа) и для льготников соответственно — 110 рублей.
К категориям граждан, имеющих право на получение талонов на льготный помыв в общих отделениях бань муниципальных предприятий
Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Самары в 2017 году будет бездефицитным с одинаковым общим объемом доходов и расходов — 13,7 млрд рублей.