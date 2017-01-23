Киртоакэ вновь отсутствовал на планерке в примэрии
Оперативное заседание столичных служб вновь прошло в отсутствии генерального примара Дорина Киртоакэ.
Оперативное заседание столичных служб вновь прошло в отсутствии генерального примара Дорина Киртоакэ.
Еженедельную планерку провел
Грозаву отметил, что Киртоакэ, как
Напомним, это уже не первый случай в этом году, когда Киртоакэ отсутствует на заседании столичных служб. Ранее Киртоакэ уезжал в Вену, где его засняли с компании блондинки в ресторане одного из отелей.