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11:17 (мск), источник: Actualitati.md

Киртоакэ вновь отсутствовал на планерке в примэрии

Оперативное заседание столичных служб вновь прошло в отсутствии генерального примара Дорина Киртоакэ.

Источник: Actualitati.md

Еженедельную планерку провел вице-примар Кишинева Нистор Грозаву.

Грозаву отметил, что Киртоакэ, как вице-председатель Палаты регионов Конгресса местных властей Совета Европы уехал в Швейцарию проводить мониторинг.

Напомним, это уже не первый случай в этом году, когда Киртоакэ отсутствует на заседании столичных служб. Ранее Киртоакэ уезжал в Вену, где его засняли с компании блондинки в ресторане одного из отелей.

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