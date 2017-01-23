Киртоакэ вновь отсутствовал на планерке в примэрии

Еженедельную планерку провел вице-примар Кишинева Нистор Грозаву.

Грозаву отметил, что Киртоакэ, как вице-председатель Палаты регионов Конгресса местных властей Совета Европы уехал в Швейцарию проводить мониторинг.

Напомним, это уже не первый случай в этом году, когда Киртоакэ отсутствует на заседании столичных служб. Ранее Киртоакэ уезжал в Вену, где его засняли с компании блондинки в ресторане одного из отелей.