Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Россияне поддержали врачей скорой
Кремль отреагировал на закрытие одной из фабрик Порошенко
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
«От нас камня не останется»: политик Киева о войне между США и РФ
Трамп ответил участникам протестов против него
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
14События недели в фотографиях
18Инаугурации прошлого
22«Облик перемен»
12:07 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев встретился с Кулибаевым и Мырзахметовым

В Акорде состоялась встреча с руководством Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Источник: Tengrinews

Нурсултан Назарбаев встретился с руководством Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Председатель президиума Тимур Кулибаев и председатель правления Аблай Мырзахметов проинформировали Главу государства об итогах деятельности Национальной палаты за 2016 год, развитии бизнес-сообщества в республике, а также планах на предстоящий период. Президент Казахстана отметил, что Правительство постоянно ведет целенаправленную работу по поддержке бизнеса.

«На систематической основе проводится работа по своевременному внесению изменений в законодательные акты, сокращено количество проверяющих организаций, отменены плановые проверки. Предприниматели активно участвуют в законодательном процессе, что должно способствовать увеличению доли бизнеса в ВВП страны», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Читайте также
Трудности перевода мешают казахстанским предпринимателям увеличить экспорт в Китай

Также Глава государства обратил внимание, что принимаемые государством меры для развития предпринимательства в стране должны обеспечить соответствующую отдачу со стороны бизнес-сообщества.

«Бизнесу пора отвечать на проявленные со стороны государства заботу, внимание и поддержку. Необходимо работать над постоянным привлечением граждан в сферу предпринимательства, наращиванием его доли в экономике страны», — отметил Президент Казахстана.

Руководство Палаты сообщило, что доля малого и среднего бизнеса в настоящее время занимает 25 процентов от ВВП, в ней занято более 3 млн человек. В 2016 году произведено продукции на 11,2 триллиона тенге, что на 6 процентов больше в сравнении с 2015 годом.

«Совместно с Генеральной прокуратурой, депутатами Парламента проводится работа по пересмотру санитарно-эпидемиологических требований в различных сферах деятельности малого и среднего бизнеса», — добавил Мырзахметов.

Также председатель Правления подчеркнул, что по поручению Главы государства была проведена ревизионная работы в разрешительной и контрольно-надзорной сфере, результатом которой стало значительное сокращение разрешительных документов и отмена плановых проверок.

Кроме того, руководством Национальной палаты было доложено о проводимой работе в части создания мобильных сервисов для оптимизации и эффективности работы отечественных предпринимателей. По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Прокуроры по делу Бигельды Габдуллина просят не лишать свободы журналиста
Песков: Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции
Мизулина покидает «Справедливую Россию»
СК возбудил дело против россиян, причастных к «Правому сектору»
Активисты готовят иск против Трампа из-за нарушения конституции
Розовые шапки объединили миллионы участников женских маршей
Протестующие захватили КПП на границе Мексики и США
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Где и как правильно заправляться: 7 полезных советов Заправка автомобиля для начинающего водителя — настоящее испытание. Как выбрать АЗС? Что будет, если залить «палево»? Надо ли давать чаевые? C какой стороны топливный лючок?
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
44-летняя экс-солистка Spice Girls родила второго ребенка Сын Джери Хорнер (Холлиуэлл) появился на свет утром 21 января
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь