Назарбаев встретился с Кулибаевым и Мырзахметовым

«На систематической основе проводится работа по своевременному внесению изменений в законодательные акты, сокращено количество проверяющих организаций, отменены плановые проверки. Предприниматели активно участвуют в законодательном процессе, что должно способствовать увеличению доли бизнеса в ВВП страны», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Председатель президиума Тимур Кулибаев и председатель правления Аблай Мырзахметов проинформировали Главу государства об итогах деятельности Национальной палаты за 2016 год, развитии бизнес-сообщества в республике, а также планах на предстоящий период. Президент Казахстана отметил, что Правительство постоянно ведет целенаправленную работу по поддержке бизнеса.

Нурсултан Назарбаев встретился с руководством Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Также Глава государства обратил внимание, что принимаемые государством меры для развития предпринимательства в стране должны обеспечить соответствующую отдачу со стороны бизнес-сообщества.

«Бизнесу пора отвечать на проявленные со стороны государства заботу, внимание и поддержку. Необходимо работать над постоянным привлечением граждан в сферу предпринимательства, наращиванием его доли в экономике страны», — отметил Президент Казахстана.

Руководство Палаты сообщило, что доля малого и среднего бизнеса в настоящее время занимает 25 процентов от ВВП, в ней занято более 3 млн человек. В 2016 году произведено продукции на 11,2 триллиона тенге, что на 6 процентов больше в сравнении с 2015 годом.

«Совместно с Генеральной прокуратурой, депутатами Парламента проводится работа по пересмотру санитарно-эпидемиологических требований в различных сферах деятельности малого и среднего бизнеса», — добавил Мырзахметов.

Также председатель Правления подчеркнул, что по поручению Главы государства была проведена ревизионная работы в разрешительной и контрольно-надзорной сфере, результатом которой стало значительное сокращение разрешительных документов и отмена плановых проверок.

Кроме того, руководством Национальной палаты было доложено о проводимой работе в части создания мобильных сервисов для оптимизации и эффективности работы отечественных предпринимателей. По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.