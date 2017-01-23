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11:42 (мск), источник: AmurMedia.ru

Луговской: выход из совета — это не наказание, да и оправдываться нам не за что

Краевые политические деятели прокомментировали выход Вячеслава Шпорта и Сергея Луговского из Высшего совета «Единой России».

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 января, AmurMedia.

Неожиданный выход Сергея Луговского и Вячеслава Шпорта из Высшего совета «Единой России» — это естественная ротация кадров, и ни в коем случае не наказание. Подобная перестановка станет отличным стимулом к усилению партийной работы, но это не значит, что попытки вернуться в совет будут просто так оставлены, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель Законодательной Думы края Сергей Луговской.

Напомним, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и секретарь регполитсовета «Единой России» Сергей Луговской выбыли из состава Высшего и Генерального советов партии. Из представителей Хабаровского края свое место в высших органах партийной власти удержал лишь ректор ТОГУ Сергей Иванченко. Эта новость тут же стала поводом для рассуждений о последующей судьбе как края, так и покинувших совет политических деятелей. Но сам Сергей Луговской поспешил заверить, что выход из Высшего партийного совета — это ни в коем случае не наказание, а естественная смена кадров.

— Это нормальное и естественное обновление в совете органа власти. Нам оправдываться не за что. Перед нами были поставлены свои задачи, и мы их выполнили, пускай и не без трудностей. Но критерии есть критерии, и по ним был выведен как Вячеслав Шпорт, так и я. Подобные перестановки стимулируют для усиления партийной работы. Но это ни в коем случае не наказание. Подобные перестановки произошли не только с представителями нашего края. Что касается возвращения в высший совет партии, то это в наших силах. Мы способны показать хороший результат на грядущих выборах. Работа будет продолжена, — сообщил Сергей Луговской.

Как также председатель Законодательной Думы Хабаровского края отметил, что благодаря ротации в Высший совет партии вошел представитель от Комсомольского района.

— У нас добавилось больше руководителей первичных отделений, то есть те люди, которые постоянно находятся в контакте с людьми. Тенденция такая намечалась еще давно. Ротация такая: 30% — это секретари первичных отделений. Туда вошла Светлана Улановская, представляющая Комсомольский район, — добавил Сергей Луговской.

Схожего мнения придерживается и политолог Леонид Бляхер. Он заявил, что подобные перестановки — это естественный внутрипартийный процесс, в котором нет ничего удивительного, а потому крупных последствий ждать не стоит.

Какой вопрос не мог остаться без внимания, так это то, как подобные перемены смогут повлиять на рейтинг губернатора края Вячеслава Шпорта. Как считает депутат Законодательной думы Хабаровского края от фракции ЛДПР Елена Грешнякова, в первую очередь, на рейтинг влияют экономические показатели края, а только потом выход из Высшего совета партии.

— В каждой политической структуре существуют кадровые ротации. На это могут влиять разные факторы. В какой-то степени это и может быть фактор выборной кампании. Если и говорить о том, что подобное исключение из совета могло как-то сказаться на рейтинге губернатора, то в первую очередь на это все же влияет именно экономическая ситуация в регионе. Хотя тот факт, что совет покинули столь значимые для края лица, заставляет кое о чем призадуматься. Последствия, разумеется, могут быть, — сообщила Елена Грешнякова.

Но при этом, подобная ротация — это проблема не только Вячеслава Шпорта, поскольку, чем меньше в совете партии региональных представителей, тем хуже в первую очередь для самого края.

— Тот факт, что край потерял нескольких своих представителей в Высшем совете партии власти, это, конечно же, шаг назад. Или у нас существует представительство из трех человек, или из одного. Это, определенного рода, оценка значимости тех или иных лиц. Разумеется, хочется, чтобы наш край был представлен во всех структурах весомо, авторитетно и значимо. Когда нашего влияния в подобных структурах становится меньше — это, конечно же, огорчает. А то, что Сергей Иванченко остался единственным представителем в совете от Хабаровского края, несомненный плюс для него. Это значит, что он себя хорошо зарекомендовал, и к нему вопросов нет, — добавила Елена Грешнякова.

В свою очередь депутат краевой ЗакДумы от КПРФ Виктор Постников подошел к этой ситуации с иронией, и прокомментировал столь значимую ротацию цитатой из известной басни Ивана Крылова.

— Всю эту ситуацию со сменой членов высшего совета в партии я могу прокомментировать разве что цитатой «А вы друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Эта цитата, по-моему, описывает всю сложившуюся ситуацию. Ну, а в целом, ротация в принципе необходима. Нужно продвигать молодежь. Но делать это следует, в первую очередь, с умом, — сообщил Виктор Постников.

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