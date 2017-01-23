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11:36 (мск), источник: Uralpress.ru

Правительство Челябинской области переформатировало «Челябоблинвестстрой»

Правительство Челябинской области создает областное государственное казенное учреждение «Челябоблинвестстрой» и увеличивает штат.

Источник: Uralpress.ru

Соответствующее учреждение подписано исполняющий обязанности председателя правительства Евгений Редин 20 января и размещено на официальном сайте кабмина.

Казенное учреждение создано на базе областного бюджетного учреждения «Челябоблинвестстрой». При этом штатная численность новой структуры увеличена на семь единиц.

Учредителем ОГКУ «Челябоблинвестстрой» является министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Учреждение будет выполнять функции государственного заказчика от имени Челябинской области на осуществление закупок в области градостроительной деятельности.

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