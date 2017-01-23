Правительство Челябинской области переформатировало «Челябоблинвестстрой»
Правительство Челябинской области создает областное государственное казенное учреждение «Челябоблинвестстрой» и увеличивает штат.
Правительство Челябинской области создает областное государственное казенное учреждение «Челябоблинвестстрой» и увеличивает штат.
Соответствующее учреждение подписано исполняющий обязанности председателя правительства Евгений Редин 20 января и размещено на официальном сайте кабмина.
Казенное учреждение создано на базе областного бюджетного учреждения «Челябоблинвестстрой». При этом штатная численность новой структуры увеличена на семь единиц.
Учредителем ОГКУ «Челябоблинвестстрой» является министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Учреждение будет выполнять функции государственного заказчика от имени Челябинской области на осуществление закупок в области градостроительной деятельности.