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11:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Госсовет Татарстана поступило два новых законопроекта

Проекты законов подготовлены для изменения границ отдельных территорий в Спасском и Зеленодольском районах.

Источник: Reuters

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В Государственный Совет Татарстана на рассмотрение поступило два новых законопроекта от советов Спасского и Зеленодольского муниципальных районов республики.

В частности, это проект закона РТ «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон РТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Спасский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе». А также «Об изменении границ территорий муниципальных образований «поселок городского типа Нижние Вязовые» и «Свияжское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района и внесении изменений в Закон РТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

Первый законопроект подготовлен для изменения границ города Болгара, Трехозерского сельского поселения и Приволжского сельского поселения, входящих в состав Спасского района. Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, включение части земель Трехозерского и Приволжского сельских поселений в состав Болгара необходимо для расширения его территории, где разместится Болгарская исламская академия и гостиница с банным комплексом.

Также для реализации инвестпроекта Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) предлагается изменить границы поселка Нижние Вязовые и Свияжского сельского поселения Зеленодольского района.

«При регистрации объектов инфраструктуры и транспортной сети СММЛЦ, в частности, причальной стенки, выявлено, что данный объект пересекает в нескольких местах исторически сложившиеся границы муниципальных образований “поселок городского типа Нижние Вязовые” и “Свияжское сельское поселение” Зеленодольского муниципального района. В дальнейшем данное обстоятельство будет негативно сказываться на функционировании СММЛЦ, создаст предпосылки для затруднения присвоения статуса особой экономической зоны для данной территории, значительно усложнит операционную деятельность СММЛЦ», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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