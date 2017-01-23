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11:38 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев: бизнесу пора отвечать на проявленную государством заботу

Глава Казахстана в ходе встречи с руководством НПП «Атамекен» напомнил о мерах поддержки бизнеса со стороны государства и призвал предпринимателей «отвечать на заботу» увеличением своей доли в ВВП Казахстана.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с руководством Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», сообщает пресс-служба Акорды.

На встрече председатель президиума Тимур Кулибаев и председатель правления Аблай Мырзахметов проинформировали главу государства об итогах деятельности Национальной палаты за 2016 год, развитии бизнес-сообщества в республике, а также планах на предстоящий период.

Президент Казахстана отметил, что правительство постоянно ведет целенаправленную работу по поддержке бизнеса.

«На систематической основе проводится работа по своевременному внесению изменений в законодательные акты, сокращено количество проверяющих организаций, отменены плановые проверки. Предприниматели активно участвуют в законодательном процессе, что должно способствовать увеличению доли бизнеса в ВВП страны», — сказал Назарбаев.

Также глава государства обратил внимание, что принимаемые государством меры для развития предпринимательства в стране должны обеспечить соответствующую отдачу со стороны бизнес-сообщества.

«Бизнесу пора отвечать на проявленные со стороны государства заботу, внимание и поддержку. Необходимо работать над постоянным привлечением граждан в сферу предпринимательства, наращиванием его доли в экономике страны», — отметил Президент Казахстана.

Руководство палаты сообщило, что доля малого и среднего бизнеса в настоящее время занимает 25% от ВВП, в ней занято более 3 миллионов человек. В 2016 году произведено продукции на 11,2 трлн тенге, что на 6% больше в сравнении с 2015 годом.

«Совместно с Генеральной прокуратурой, депутатами парламента проводится работа по пересмотру санитарно-эпидемиологических требований в различных сферах деятельности малого и среднего бизнеса», — отметил Мырзахметов.

Также председатель правления подчеркнул, что по поручению главы государства была проведена ревизионная работы в разрешительной и контрольно-надзорной сфере, результатом которой стало значительное сокращение разрешительных документов и отмена плановых проверок.

Кроме того, руководством Национальной палаты было доложено о проводимой работе в части создания мобильных сервисов для оптимизации и эффективности работы отечественных предпринимателей.

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